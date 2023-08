Murió David Ostrosky, actor mexicano reconocido por su papel en 'La casa de las flores'

El gremio de la actuación está de luto, pues el jueves 17 de agosto se confirmó que el mexicano David Ostrosky, recordado por su papel en 'La casa de las flores' , falleció a los 66 años de edad; así lo informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) por medio de su perfil oficial de Twitter.

"La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como 'El vuelo del águila' y 'La antorcha encendida', su último trabajo fue 'Vencer la ausencia'. Descanse en Paz", fue lo que escribió la ANDI, junto con una foto.

A pesar de que no se han confirmado las causas del deceso por parte de sus familiares o sus representantes, desde abril del 2023 Ostrosky anunció que se retiraría de la actuación y de la industria del entretenimiento.

En el 2022 concedió una entrevista a Televisa y allí comentó que tenía un tumor en unos de sus brazos, por lo que tuvieron que amputarle una extremidad:

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: "Tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo" Yo traigo un tumor, pero agradezco muchísimo a la vida que sea allí y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo en esa oportunidad.

¿Quién era David Ostrosky?

David Ostrosky Winograd nació en México el 1 de diciembre de 1956, aunque su madre era polaca y su padre ruso. Era el menor de cuatro hermanos y desde corta edad demostró su interés por la actuación en el teatro.

Para 1984 debutó en la televisión al participar en 'Principessa', dándole vida a un personaje secundario, y posteriormente participó en 'Rosa Salvaje' e incluso compartió créditos con Verónica Castro, madre del cantante Cristian Castro .

