¿Se operó? Llaman "Ken humano" a Cristian Castro luego de aparecer en redes con nuevo look

A través de redes sociales se ha viralizado una publicación del artista internacional Cristian Castro en la que se le logra ver con un look diferente que lo hace lucir mucho más joven . Aunque muchos de sus seguidores aseguran que el cambio se debe a que probablemente abusó de los filtros que ofrece Instagram, otros señalan que pudo haberse sometido a una procedimiento estético o una cirugía y haber pasado desapercibido por completo.

En la imagen se logra ver al intérprete de 'Por amarte así' tomándose una selfie con la reconocida 'cara de pato'; sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los internautas es el hecho de que su piel luce tersa y fresca, es decir, sin líneas de expresión que denoten el paso de sus 48 años. Además, su corte de cabello hace que su imagen se vea más atractiva para su fanaticada.

Dentro de los comentarios, diferentes internautas lo compararon con celebridades como Sara Corrales (como si se hubiera puesto muchos filtros encima) y hasta con el propio Ken, la pareja de la Barbie, dado que su cabello rubio, ojos claros, tez blanca y rasgos faciales son muy similares.

