Yo Me Llamo 2023: Un hombre y una mujer se libran de ir a la Noche de Eliminación

Luego de ver las presentaciones de los imitadores de Miguel Bosé, Luis Miguel, Carin León, Rosalía y Ángela Aguilar; el jurado de Yo Me Llamo 2023 se reúne para deliberar. Cuando ya tienen un veredicto, regresan al escenario para revelarle a Carlos Calero y a los televidentes lo que decidieron.

El primero en referirse al tema es César Escola , quien señala en la pantalla de su tablet la fotografía del doble de Carin León. El segundo turno es para Amparo Grisales , que en esta oportunidad opta por poner en riesgo a Ángela Aguilar, del programa.

Por último, Pipe Bueno informa que el tercer participante que deberá ir a la Noche de Eliminación será el doble de Luis Miguel. Tan pronto reciben estos comentarios, los imitadores van pasando uno a uno al backstage, en donde se encuentra Melina Ramírez , y algunos tienen la posibilidad de decirle cómo se sienten al respecto.

Posteriormente, el presentador le pide a Sinfoni, el hada de la afinación que aparezca en las pantallas para que les haga saber cuáles son los nuevos aprendizajes que adquirió durante la jornada y para señalar cuál fue su show favorito durante la velada.

¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.



Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.