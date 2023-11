Yo Me Llamo Miguel Bosé llora al comunicarse con su padre enfermo antes del show

El primer participante en presentarse en el Templo de la Imitación durante el capítulo 73 de Yo Me Llamo 2023 es el doble de Miguel Bosé. Antes de subirse a la tarima, el hombre tiene la posibilidad de reunirse con el director de la Escuela del programa, Moisés Angulo, quien asegura que le preparado una pequeña sorpresa.

Se trata de una videollamada en la que están conectados sus padres Fernando Rojas y Teresa Pino; de manera que el concursante aprovecha para preguntarle a su progenitor por su estado de salud.

“Por su puesto que me afecta el hecho de que mi papito esté enfermo, delicado, porque estoy lejos. Mi papá tiene cáncer y es algo que ya no es ajeno para nadie, pero el espíritu que él tiene y, el de mi mamá, es inigualable. Me ha dado la fortaleza para sentir que tengo que dar todo de mí”, expresa en medio de la transmisión del capítulo.

¿Cómo es la presentación de Yo Me Llamo Miguel Bosé?

El participante interpreta el exitoso tema musical ‘Amor de bueno’ con un sentimiento que genera comentarios positivos por parte de Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola , quienes resaltan los falsetes, agudos y otros detalles vocales.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

