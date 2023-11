Yo Me Llamo Miguel Bosé: Este es el programa en el que destacó también como imitador en el pasado

Yo Me Llamo Miguel Bosé fue el primer imitador que se presentó ante los jurados en las audiciones y dio inicio a esta novena temporada por todo lo alto, pues erizó a Amparo Grisales al interpretar 'Amante Bandido' y recibió tres estrellas verdes que le permitieron pasar directamente a la Escuela.

Este concursante chileno ha sido uno de los que más ha sorprendido a los televidentes, pues su esfuerzo para las galas es evidente, y ha personificado al cantautor español en las diferentes épocas de su carrera: ha sido fiel a los cambios en su voz y en su apariencia. Es por esto que muchos colombianos se han mostrado interesados en saber cómo logró apropiarse de cada detalle del original.

Mira también: Yo Me Llamo Miguel Bosé coquetea con los jurados, ¿uno de ellos se intimida demasiado?

Paulo Rojas es el nombre real de este doble, quien suele compartir detalles de su vida en su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de dos mil seguidores. En esta red social, publicaba fotos y videos de su rutina antes de dedicarse a imitar al intérprete de temas como 'Si Tú No Vuelves', 'Te Amaré' y 'Morena Mía', pues es compositor y músico independiente con tres discos propios, estudió formación actoral en 1998 y ha sido productor de proyectos cinematográficos, videoclips, documentales y obras de teatro.

Con sus álbumes de larga duración estrenados en 2012, 2016 y 2018, realizó diversas giras en Chile, México y Suiza. Después, Rojas quiso probar suerte imitando al artista y participó en programas como: 'Yo Soy' de Chilevisión en 2020, donde fue finalista. En otro formato en el que también destacó ampliamente fue en 'Got Talent' de España; logrando ubicarse entre los semifinalistas.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Miguel Bosé salta de alegría al ver que Amparo Grisales se erizó: "No me di cuenta”

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.Te puede