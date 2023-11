Yo Me Llamo Miguel Bosé se sale de su género y pone en práctica lo que aprendió sobre beatbox

El primer participante en presentarse en el Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Miguel Bosé, quien tiene la oportunidad de tomar una clase de beatbox en la Escuela antes de sorprender a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola con su talento.

Durante el espectáculo, el concursante demuestra tener una gran dosis de sensualidad, pues se acerca a la mesa del jurado, baila y hace contacto visual con ‘La Diva de Colombia’ con el propósito de mostrarse más seguro de sí mismo que nunca.

Pipe Bueno y César Escola discuten por Yo Me Llamo Miguel Bosé

Durante la retroalimentación, Grisales felicita al doble por haberse salido de su zona de confort e interpretar así un género completamente diferente al que estaba acostumbrado.

Por su parte, ‘El Maestro’ menciona que lo sintió un poco agitado en un momento de la presentación debido al desfogue de energía, comentario que no es muy bien recibido por el cantante de música popular, pues señala que, si esto le hubiese pasado a otro imitador, los comentarios serían negativos en vez de positivos.

“Pero si se desborda de energía Jessi Uribe o Ryan Castro ahí si no lo perdonas”, expresa Bueno, a lo que su colega responde: “No, yo creo que a todo el mundo (…) Piensen en el resultado del show”.

Amparo, por su parte, les pide no hacer ese tipo de comparaciones porque en el escenario no se encuentran los dobles de los que está hablando, agregando que considera que lo ideal es centrarse únicamente en su desempeño en medio de la tarima.

Finalmente, la presentadora de la producción Melina Ramírez agradece a Yo Me Llamo Miguel Bosé por su muestra de talento y lo invita a pasar al backstage para encontrarse con sus compañeros y disfrutar de sus intervenciones musicales.



