Yo Me Llamo Jessi Uribe admite que el mayor reto que asumió fue erizar a Amparo Grisales

Yo Me Llamo se ha convertido en la plataforma perfecta para que diferentes imitadores expongan ante los seguidores de Caracol Televisión su gran parecido físico y vocal con algunos artistas reconocidos. El capítulo 72 del programa dejó como eliminado al doble de Jessi Uribe ; por eso, el artista revela en Caracoltv.com cómo fue su experiencia en la producción.



¿Cuál fue el mayor reto que asumió Yo Me Llamo Jessi Uribe?

El joven asegura que, aunque se lleva muchas experiencias de su paso por el programa, el momento que más va a recordar es sin duda cuando logró erizar a Amparo Grisales , pues agrega que no es para nada un trabajo fácil.

Mira también: Yo Me Llamo Jessi Uribe recibe un mensaje del cantante original y no puede contener las lágrimas

“No me sentía capacitado para cantar ese tema porque es muy exigente y justamente en ‘Dulce Pecado’ Amparo se erizó. Para mí fue un reto grande, pero lo logramos y lo pasamos con mucho cariño, así como también con demasiado esfuerzo”, expresa en medio de la entrevista.

De igual forma, el imitador asegura que les agradece mucho no solo a los jurados del programa, sino también a los integrantes de la producción que están detrás de cámaras, pues siempre estuvieron atentos a cualquier detalle y hasta se mostraban muy preocupados para que todo saliera a la perfección en pantalla.

No te pierdas: Yo Me Llamo Jessi Uribe es llamado "simplón" debido a su similitud con el artista original

Por otro lado, menciona que su carrera artística no ha llegado a su fin, ya que tiene planeado promocionar a través de sus cuentas oficiales algunos proyectos como cantante de música popular, demostrando así que posee las habilidades suficientes para triunfar dentro de la industria.

Publicidad

“Vamos a salir a trabajar, a cantarles a todos los colombianos y también a la gente que nos está viendo por fuera del país. Tenemos planeado llevar los buenos temas de Jessi Uribe. Hay un proyecto especial que yo estoy tomando que es en la música popular, pero con mis canciones”, declara.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Jessi Uribe: ¿A cuál cantante del género popular ya había conocido?

Por último, aprovecha el espacio para invitar a todos los fanáticos de la imitación a conectarse todas las noches con Yo Me Llamo 2023, pues está seguro de que los concursantes que continúan allí los harán erizar con su indudable talento.