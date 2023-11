Yo Me Llamo Jessi Uribe es llamado "simplón" debido a su similitud con el artista original

El segundo participante en presentarse en el Templo de la Imitación durante el capítulo 72 del programa es Yo Me Llamo Jessi Uribe, quien llega para interpretar el exitoso tema musical ‘La cita’. Antes de subirse al escenario, el doble tiene la posibilidad de asistir a una clase en la Escuela, en donde trabaja con Lamberto García en su interpretación.

Lo curioso de la sesión, es que el concursante recibe la visita del cantante Galy Galiano ; por lo que aprovecha para pedirle un consejo que le permita interpretar el tema musical tal cuál como lo haría el artista original.

“No necesito que las historias me pasen a mí para sentirlas. Tú tienes que meterte en el personaje. Hay unos dos o tres segundos antes de cantar en donde te desconectas totalmente y te sumerges en la canción, es una cosa mágica”, expresa el intérprete de temas como ‘Me bebí tu recuerdo’ y ‘Frío de ausencia’.



¿Por qué llaman a Yo Me Llamo Jessi Uribe “simplón”?

Una vez se sube a la tarima y hace su intervención musical, el joven recibe la compañía del presentador Carlos Calero y escucha atentamente cada una de las recomendaciones que le hacen los expertos del programa.

La primera en referirse al espectáculo es Amparo Grisales , quien asegura que el imitador lució igual que al artista original cuando se presentó en el mismo escenario, pero en una temporada anterior. Sin embargo, el problema se origina justo en el momento en que Pipe Bueno da a conocer su opinión, pues afirma que le hicieron falta detalles en materia de vibratos.

Ante la declaración, ‘La Diva de Colombia’ interviene para defender al concursante señalando: “A mí me parece que ese show de Jessi cuando se presentó fue así, parco, simplón. No fue metiéndole golpe glótico, ni la fuerza de la ranchera”.

Por su parte, el maestro César Escola le pide que se acerque para analizar su aspecto físico, de manera que le recomienda bajarle un poco más a la barba y al cabello y hasta trabajar en algunos tatuajes.



