Yo Me Llamo Jessi Uribe recibe un mensaje del cantante original y no puede contener las lágrimas

Sin lugar a duda, uno de los momentos más emotivos del capítulo 72 de Yo Me Llamo 2023 ocurre durante el paso del imitador de Jessi Uribe por el Templo de la Imitación, pues luego de interpretar el exitoso tema musical ’Sobrio’ tiene la oportunidad de recibir un regalo especial por parte de la producción.

El hecho tiene lugar justamente cuando el hombre finaliza su intervención musical y recibe en el escenario a la presentadora Melina Ramírez , quien le informa que todos han sido testigos del esfuerzo que imprime cada vez que hace una parición en la tarima y, por eso, asegura que hay alguien que lo quiere saludar.

“Mi hermanito, un saludo especial para usted, quiero agradecerle por el tributo que me está haciendo en Yo Me Llamo. Como digo siempre, no hay que perder la fe, debemos ponerle todo el cariño y las ganas. No es solo cantar, sino encantar. Soy coqueto, pero con respeto no dejo de serlo. Eso gusta mucho y es parte de mi forma de ser”, expresa el intérprete de ‘Dulce pecado’ y ‘Si me ven llorando’.

Entre lágrimas, el participante se muestra agradecido por la oportunidad de haber expuesto sus habilidades artísticas frente a millones de televidentes y afirma que, aunque guardaba la esperanza de que su cantante favorito le enviara un video, no se imaginaba que fuera a pasar tan pronto.

“Esto para mí es lo máximo. Yo sabía que algún día iba a llegar, pero fue una sorpresa impresionante. Gracias por esas palabras. Todo lo que he aprendido lo he hecho con mucho respeto y seguiremos para adelante, claro que sí”, menciona.

Finalmente, le promete a Amparo Grisales que pondrá mayor atención al look de Uribe, pues en el clip se pudo ver el corte de cabello que el cantante lleva actualmente.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?