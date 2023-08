El jurado de Yo Me Llamo analiza con lujo de detalle las audiciones de 16 imitadores

Durante el capítulo 15 de Yo Me Llamo se presentan 16 imitadores en el escenario del programa, de manera que Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno prestan atención a cada uno de los detalles físicos y vocales de los concursantes para determinar quiénes pasan a la siguiente etapa de la producción.

En esta oportunidad los imitadores de Carin León, Leo Dan, Julieta Venegas y James Brown reciben la noticia de que siguen en competencia, mientras que los dobles de Frank Sinatra, Lisando Meza, Yuri, Pipe Bueno, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Bronco, Joan Sebastian, Manuel Medrano, Charlie Cardona, Axl Rose y Thalía no obtienen el mismo resultado, por lo que quedan descartados.

Conoce a continuación cuáles son los exitosos temas musicales que interpretan los imitadores en medio del escenario:



Yo Me Llamo Frank Sinatra canta 'New York, New York' de F. Ebbe y J. Kander.

Yo Me Llamo Lisandro Meza canta 'El siete' de Lisandro Meza.

Yo Me Llamo Carín León canta 'Tú' de Fabio Alonso Salgado.

Yo Me Llamo Yuri canta 'La maldita primavera' de A. Casella, G. Savio y L. Gómez.

Yo Me Llamo Pipe Bueno canta 'No voy a morir' de Iván Calderón.

Yo Me Llamo Leo Dan canta 'Cómo te extraño mi amor' de Leo Dan.

Yo Me Llamo Marc Anthony canta 'Tu amor me hace bien' de Fabio Alonso Salgado.

Yo Me Llamo Rauw Alejandro canta 'Todo de ti' de R. Pabón y R. Ocasio.

Yo Me Llamo Julieta Venegas canta 'Eres para mí' de A. Tijoux y J. Venegas.

Yo Me Llamo Bronco canta 'Que no quede huella' de José Guadalupe Esparza.

Yo Me Llamo James Brown canta 'I feel good' de James Brown.

Yo Me Llamo Joan Sebastian canta 'Lobo domesticado' de Joan Sebastian.

Yo Me Llamo Manuel Medrano canta 'La mujer que bota fuego' de Manuel Medrano.

Yo Me Llamo Charlie Cardona canta 'Una aventura' de Jairo Varela.

Yo Me Llamo Axl Rose canta 'Welcome to the jungle' de M. Mckagan, J. Isbell, S. Hudson, S. Adler, W. Rose.

Yo Me Llamo Thalía canta 'Piel morena' de Kike Santander.

