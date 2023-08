Amparo Grisales le da tips a Yo Me Llamo Leo Dan aprovechando que conoce al artista original

Justo después de escuchar atentamente la audición de Yo Me Llamo Leo Dan, César Escola aprovecha la oportunidad para pedirle a Amparo Grisales que revele cómo fue su relación con el artista original, pues asegura que ellos fueron grandes amigos. El participante, por su parte, le presta atención a la historia y recibe de la mejor manera posible las recomendaciones de los expertos.

"Es un personaje que adoro y tienes que, para mí, buscarle todavía un poquito, porque él canta así, como tú, fluido, no le pone ningún misterio, le fluye", dice 'La Diva de Colombia' en medio del capítulo, a lo que Pipe Bueno responde asintiendo: "o sea, sí lo canta, pero como habladito (...) pues para mí sí se llama Leo Dan".

¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.

César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.



