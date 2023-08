Yo Me Llamo Carin León recibe los aplausos de César Escola y el público del programa

El escenario de Yo Me Llamo llega el imitador de Carin León, quien no solo sorprende a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno con su parecido físico al artista original, sino también con la potencia de su voz, lo que hace que todos los jurados se pongan de acuerdo para dejarlo pasar a la siguiente etapa del programa, convirtiéndose así en el único participante del capítulo 15 en obtener este resultado las tres estrellas verdes.

"Hiciste algo increíble: coger la tonalidad solamente con un conteo, sin que te haya marcado un acorde. Se nota que tienes la inteligencia y, ahora que hablan tanto de la artificial, que tienes el oído, la inteligencia auditiva para captar la tonalidad; por lo tanto está muy bien el color de la voz", expresa 'El Maestro' Escola tan pronto cuando el imitador se detiene.

Mira también: Amparo Grisales reflexionó tras palabras de Yo Me Llamo Billie Eilish: "No es el fin del mundo"



¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.No te pierdas: Yo Me Llamo Como Ustedes Quieran explica los detalles de su chaleco e imita a Homero Simpson

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.

Te puede interesar: En el confesionario, Yo Me Llamo Christian Nodal da tips para ser el doble perfecto del cantante



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?