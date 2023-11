Gilberto Santa Rosa le manda un emotivo mensaje de agradecimiento a su imitador en Yo Me Llamo

La experiencia de ser parte de Yo Me Llamo le cambia la vida a cada uno de los participantes que pasa por el Templo de la Imitación, por lo cual durante el desarrollo del concurso musical hay varias sorpresas para los dobles, quienes logran ganarse el corazón de los colombianos con sus presentaciones, como lo ha hecho el representante de Gilberto Santa Rosa en esta edición.

A su vez, algunos de ellos tienen la oportunidad de tener un acercamiento con sus artistas favoritos, ya sea directamente, a través de una pantalla o por medio de sus familiares, tal y como ha ocurrido en temporadas pasadas, puesto que ellos también se vuelven sus fanáticos luego de verlos en el escenario y admiran la forma como los representan.

Es por ello que en este caso Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa es quien se lleva la sorpresa por parte del Templo de la Imitación al recibir un video enviado por el cantante original, quien le agradece por lo que ha hecho a lo largo de su paso por la competencia.

"Le envío un saludo muy cariñoso a este participante, le doy gracias por el honor que me hace y mi deseo es que tenga muchos éxitos en esta jornada de Yo Me Llamo", son las primeras palabras del cantante puertorriqueño, quien refleja una gran felicidad de poder estar dándole este mensaje al doble.

"Hazlo con el corazón, con convicción, hazme quedar bien ante un pueblo que yo quiero mucho como lo es el colombiano", finaliza 'El caballero de la salsa', quien causa que tanto el público como los jurados se llenen de euforia por lo ocurrido y no duden en aplaudir.

Ante esto, Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa no puede evitar llorar y demostrar lo emotivo que esto lo pone, ya que no todos los días el artista que más admiras te agradece por ser su doble. A su vez, esto es una muestra de que su trabajo ha estado proyectado por el camino correcto y que está desempeñándose de la forma como espera el jurado.

"Para un artista como nosotros, que el original tenga la grandeza de fijarse en el trabajo de este humilde imitador es simplemente el logro más soñado. Lo que hacemos acá es con mucho cariño y respeto al personaje que representamos. No pretendemos ser como ellos, pero sí queremos brindarle al público esa ilusión de que están viendo a ese titán que ustedes ven en los escenarios", responde con un nudo en la garganta este participante.

