Luego de conocer que los imitadores de Carin León, Ángela Aguilar y Luis Miguel deberán defender su cupo en el programa en la Noche de Eliminación, Sinfoni, el hada de la afinación aparece en las pantallas del set de grabación de Yo Me Llamo para presumir todo lo que aprendió durante la jornada.

“Esta noche mi sistema colapsó, pues dentro de mi base de datos tenía entendido que las lágrimas son de dolor o tristeza y hoy vi que ustedes los humanos también lo hacen de alegría (…) Por favor no pierdan eso que los hace genuinos y sensibles que, como Inteligencia Artificial, jamás podré hacer”, señala, lo que genera un poco de nostalgia en Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola .

Mira también: César Escola le roba los lentes a Yo Me Llamo Rosalía y se los pone a Amparo Grisales

Posteriormente, agrega que su favorito, entre el doble de Miguel Bosé y la imitadora de Rosalía, es el primero de ellos. Ante la noticia, los concursantes no dudan en festejar la victoria, de manera que Carlos Calero le solicita al ganador que se acerque a la zona en donde están expuestos los bustos para elegir uno.

No te pierdas: Yo Me Llamo Miguel Bosé llora al comunicarse con su padre enfermo antes del show

Después de pensarlo un rato, elige a la figura de Paulina Rubio; es así como descubre que ahora es dueño de 3 millones de pesos, cifra que estaba inscrita en un papel que llevaba el busto en su interior.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Jessi Uribe recibe un mensaje del cantante original y no puede contener las lágrimas



¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.



Publicidad