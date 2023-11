César Escola le roba los lentes a Yo Me Llamo Rosalía y se los pone a Amparo Grisales

La cuarta participante en demostrar sus habilidades artísticas en el Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Rosalía, quien asiste con antelación a una clase en donde pone a prueba sus destrezas para la composición de algunos versos que rimen tal y como lo haría la artista original.

Durante la presentación, la concursante se muestra muy segura de su potencia y pone a bailar a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola . De hecho, en la retroalimentación, el cantante de música popular la preocupa debido a que le da a entender que no le gustó su show; no obstante, cuando la conversación avanza, le revela que así es como le gusta verla en la tarima, empoderada.

¿Escola le roba los lentes a la concursante?

Tan pronto Yo Me Llamo Rosalía abandona el set para dirigirse al backstage a ver las presentaciones de sus compañeros, ‘El Maestro’ aprovecha para tomar las gafas de la joven y llevárselas a ‘La Diva de Colombia’.

La jurado no duda en ponérselas de inmediato y posar para la cámara, lo que la hace lucir divertida y bastante sensual. El intérprete de temas como ‘Cupido falló’ y ‘Te parece poco’ asegura que se ve muy imponente con ese atuendo y afirma que definitivamente le queda.

¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.Te puede interesar: Yo Me Llamo Rosalía: así lucía la participante con el cabello rubio, ¿cambio extremo?



¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo