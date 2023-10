Amparo Grisales se ha convertido en todo un ícono para Yo Me Llamo y este 2023 no ha sido la excepción, pues su conocimiento sobre imitación y su amor por la música le ha permitido destacar en la medida en que trabaja de la mano de expertos como Pipe Bueno y César Escola .

Durante el capítulo 55 del programa, ‘El Maestro’ aprovecha el saludo de Carlos Calero para informar un incidente que ocurrió tras bambalinas. Se trata de que ‘La Diva de Colombia’ sufrió un robo en su camerino, lo que rápidamente llama la atención del público expectante.

¿Qué le robaron a Amparo Grisales?

Grisales empieza diciendo que está “angelada” porque quiere ser la competencia de Sinfoni, el hada de la afinación , para así robarse las miradas de los televidentes; sin embargo, poco después, Escola pide la palabra para hacer una revelación.

“Hubo hace un par de días un robo en el camerino de Amparo Grisales, pero mejor que ella expliqué cuál fue (…) Apareció un vestido roto”, menciona.

De inmediato, el cantante de música popular interviene para explicar que todo se trata de un malentendido: “no, es que yo vi un pedazo de tela en el piso. No me lo robé, lo vi (…) Yo dije 'se lo voy a poner a mis mangas' (…) Si uno no aprende de las que saben entonces qué es lo que pasa”, señala de manera jocosa.

Por su parte, Grisales aclara que lo que en realidad pasó fue que se perdió una parte de uno de los enterizos que ha lucido en el Templo de la Imitación y, cuando por fin la encontró, estaba en otro lado. Para sorpresa de ella, dicha tela que hacía falta la observó en el atuendo de su colega.

La noticia causó todo tipo de reacciones en el set de grabación. De hecho, uno de los primeros en reír fue el conductor del programa, quien le halló la razón a Bueno por asegurar que debía dejarse guiar por los conocimientos en moda que tiene la experta.