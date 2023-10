Amparo Grisales se enoja durante el veredicto de Yo Me Llamo por el voto de un compañero

Luego de ver las presentaciones de Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa, Rosalía, Luis Miguel, Bad Bunny, Carin León y Alejandra Guzmán, los jurados del programa se reúnen para deliberar y dar a conocer así quiénes son los tres participantes que quedan en riesgo.

La primera que da a conocer su punto de vista es Amparo Grisales , quien asegura que el imitador de Alejandra Guzmán deberá defender su cupo en la competencia durante la Noche de Eliminación.

Una vez en el backstage, el doble le revela a Melina Ramírez : “El parecido físico es en lo que más exige Amparo en este momento y, como ya lo dije antes, súper complicado en mi caso, pero confío en que en esta hermosa experiencia llegue hasta donde Dios lo tenga destinado”.

Posteriormente, el turno de revelar su veredicto es para César Escola , quien selecciona en la tableta a Yo Me Llamo Rosalía. Cabe aclarar que, durante su retroalimentación, aseguró que no le gustaba el hecho de que no le entendía nada de lo que cantaba.

“Yo también me quedé como… Si el profesor considera que no modulé, que no se me entendió, pues para la próxima lo voy a hacer tal cuál como él lo quiere y complacer así a todos, al jurado”, expresa la concursante detrás de cámaras.

Después, Pipe Bueno confiesa que el imitador de Bad Bunny deberá unirse a sus compañeras en la noche decisiva del ciclo para proteger su cupo en la producción.

“Se los dije, cuando se comete un error pequeño hay que asumirlo, hay que seguir”, afirma mientras abandona la tarima.

Luego de haberse retirado al conocer la decisión de Escola, Grisales regresa a su puesto para conversar un poco con Sinfoni, el hada de la afinación y saber de esta forma quién es su elegido como el mejor de la noche.



