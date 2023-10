Sinfoni le pide a César Escola tomar distancia y revela al mejor imitador de la noche en Yo Me Llamo

Minutos después de conocer que Yo Me Llamo Amy Winehouse, Alejandra Guzmán y Ryan Castro tienen que ir a la Noche de Eliminación, Sinfoni da su veredicto con el que cada noche premia al imitador más afinado:

"Mi sistema procesó la petición del Maestro Escola. Mis cables, algoritmos y sistemas no estarán a su disposición. Por favor tome distancia, quiero evitar una descarga eléctrica. Por el contrario, mi sistema quiere entender el arte de los besos por Amparo Grisales, ¿existe un tutorial de video?", expresa el hada de la afinación y causas risas entre los presentes.

Acto seguido, revela que Yo Me Llamo Elvis Crespo podrá tomar uno de los bustos ubicados en el costado posterior del escenario para recibir un millonario premio; y cuando el participante escoge el de su artista, dice:

"Este personaje me cambió la vida, tuve la oportunidad de caer en muchas cosas malas y gracias él estoy acá".

Mira también: Yo Me Llamo Paulina Rubio no logra convencer a Amparo Grisales de sus movimientos en el escenario

Publicidad

Conoce más: Yo Me Llamo Greeicy le reclama a Pipe Bueno por haberse perdido su sensual baile

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



Publicidad

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.