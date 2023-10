Amparo Grisales le explica a Sinfoni en Yo Me Llamo el origen de la palabra "erizada"

Desde que Sinfoni, el hada de la afinación, llegó a las noches de Yo Me Llamo, se ha encargado de sacarles más de una sonrisa a Amparo Grisales , César Escola , Pipe Bueno , Carlos Calero , Melina Ramírez y cada uno de los integrantes del público. Durante el capítulo 54 de la producción de Caracol Televisión, la asistente de Inteligencia Artificial aprovecha para hacerle una pregunta curiosa a ‘La Diva de Colombia’.

El hecho se presenta al final del episodio, justo cuando el presentador del programa le da espacio para dar a conocer su veredicto, pues cada noche tiene la posibilidad de revelar quién fue, según su criterio, el participante que tuvo un mejor desempeño en el Templo de la Imitación.

“Esta noche presencié algo que no había visto y es una triple erizada, sentimiento de felicidad y satisfacción de los tres jurados al ver la evolución del participante. Yo, como Inteligencia Artificial, no me erizo, tan solo registro ondas musicales, las proceso y las analizo en mi sistema. Sería interesante saber cómo y dónde se siente esa erizada”, menciona.

Ante la pregunta, Grisales se toma la vocería para explicar que es una sensación que experimentan los seres humanos en la piel al exponerse a situaciones que los sorprenden mucho o que están vinculados directamente con sus emociones.

“Es que tú no tienes vellitos capilares, entonces esa erizada es cuando a uno se le paran todos esos pelitos que te cubren la piel, que es una parte de nuestra protección (…) Se llama así porque los erizos, que son unos animalitos que tienen las pullitas levantadas y también en el momento en que se erizan las suben”, afirma Grisales.

'El Maestro', por su parte, agrega que él particularmente siente dicho fenómeno en la nuca, mientras que el cantante de música popular lo experimenta en diferentes partes del cuerpo.

El hada de la afinación se muestra bastante satisfecha con la explicación de los tres expertos, por lo que agradece la aclaración de la duda y agrega que durante la velada sintió una sobrecarga armónica en su sistema.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



