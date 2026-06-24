El renacer de Julián Romero y su lucha por la vida

"Yo llegué a un punto de despedirme ya de todos mis familiares, de mis amigos. Sentía que ya iba a morir. Fue un momento muy duro", recuerda con nostalgia Julián Romero.

Lejos de rendirse, este administrador público de profesión dedicó tres años a recuperarse en su totalidad. “Estuve en un proceso bastante difícil, fue una mejoría bastante lenta”, afirma mientras cuenta su testimonio en Historias que Inspiran.



Tras lo que considera una milagrosa recuperación, llegó el momento de reincorporarse al mundo laboral. La oportunidad apareció cuando la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá lanzó una convocatoria abierta a la cual se presentaron alrededor de cinco mil personas.

A través de esa oferta de empleo conoció la Agencia de empleo y Fomento empresarial de Compensar, encargada de realizar la selección y contratación. “Fue una experiencia con una diferencia sustancial a otras que yo había tenido. Había orientación laboral humana y un acompañamiento constante en cada etapa. Me llamaban, ¿cómo te fue con los documentos?, ¿cómo te fue la entrevista? Y eso fue muy importante", explica Romero.

Este respaldo personalizado transformó por completo el reto de emplearse y logró ser contratado como Gestor del Orden para la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá en la localidad de Chapinero.





Ahora, como servidor público, desde hace 7 meses vela por la sana convivencia y el respeto de las normas básicas para vivir en comunidad, previniendo comportamientos que afecten la seguridad o el medio ambiente. Portar su uniforme y recorrer las calles ayudando a los ciudadanos representa el triunfo de su resiliencia.

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"Después del quebranto de salud tan grave y de esa milagrosa recuperación que tuve, es indescriptible y bello estar aquí y trabajar como lo hace cualquier persona", expresa con emoción.

Su historia, impactada positivamente por un empleo, refleja una realidad para miles de personas, pues durante el último año, solo a través de la Agencia de Empleo de Compensar, cerca de 59 mil ciudadanos han sido ubicados laboralmente. “En la agencia de empleo hay vacantes para todo tipo de perfiles. Es una muy buena idea entrar a su página web o ir presencialmente y empezar a buscar y a proyectarte”, señala con optimismo.

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Con una sonrisa y con certeza este deportista y motero apasionado asegura que su trabajo representa mucho más que un cargo o un sustento, es la base para reconstruir su futuro. “Este trabajo me genera mucha confianza y me da la oportunidad de proyectarme en lo que quiero hacer, en lo que quiero cumplir, en las metas que tengo. Al final, si tú te propones algo en la vida y le metes todo el empuje, todas las ganas, lo puedes lograr", concluye.