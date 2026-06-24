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El renacer de Julián Romero y su lucha por la vida - CaracolTV

Luego de tres años supremamente retadores por una grave enfermedad, este bogotano de 31 años superó la adversidad y hoy envía un mensaje de resiliencia.

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El renacer de Julián Romero y su lucha por la vida

Luego de tres años supremamente retadores por una grave enfermedad, este bogotano de 31 años superó la adversidad y hoy envía un mensaje de resiliencia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de jun, 2026
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