Cuándo es la Final de La Venganza de Analía: fecha y hora para ver el último capítulo

Caracol Televisión anunció oficialmente la Gran Final de La Venganza de Analía 2, la serie se estrenó en la pantalla chica en mayo de 2025. De esta forma, los espectadores podrán conocer el desenlace de la historia de Analía Guerrero, Guillermo León y Paulina Peña, tres personajes que se enfrentan en medio de una disputa que reúne poder y asuntos familiares sin resolver.

Mira también: Cuándo empieza La Influencer: Caracol Televisión reveló la fecha y hora del primer capítulo



Cuándo es la Final de La Venganza de Analía

El capítulo 67 de la exitosa producción (el último episodio) será transmitido este viernes 12 de septiembre a las 9:30 p.m., después de la transmisión del Desafío del Siglo XXI, que se encuentra en uno de los puntos más importantes debido a la estrategia de los equipos en La Ciudad de las Cajas. Es necesario mencionar que, en reemplazo de este programa, los televidentes podrán disfrutar de La Influencer en este horario, que contará con la participación de Mariana Gómez y Juan Manuel Mendoza.



La serie contó con la participación de actores de la talla de Carolina Gómez, Marlon Moreno, Paola Turbay, George Slebi, Felipe Calero, Roberto Manrique, Carlos Mariño, María Camilo Giraldo, Giovanna Andrade, entre otros destacados artistas.

Mira también: Dos actores que no sabías que son hermanos: aparecieron en La Venganza de Analía 2



En qué va La Venganza de Analía 2

Analía se encuentra en uno de los momentos más delicados debido a que está en peligro no solo su vida y la de Pablo de la Torre, sino también la de su pequeña hija, Ana. Luego de ser chantajeada por Guillermo para proteger a la menor, la mujer hará lo necesario por cobrar justicia de una vez por todas y enviarlo a la cárcel.

Publicidad

Paulina, por su parte, sigue tratando de convencer al presidente de la República que deje todo por amor; sin embargo, él continúa empeñado en que quiere mantenerse en el poder para hacer de las suyas cueste lo que cueste.

Mira también: Actriz de La Venganza de Analía 2 se divorcia tras 21 años de matrimonio

Publicidad

Ahora, los fanáticos deberán estar atentos para saber si triunfará el bien o el mal en esta producción y también para conocer qué pasará con Ana, quien se convirtió en el talón de Aquiles de la protagonista de la historia.

No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.