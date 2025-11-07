¿Hoy darán 'La Usurpadora' después de 'Día a Día'? Ajuste en la parrilla de programación

El pasado miércoles 5 de noviembre, Caracol Televisión dio inicio a 'La Usurpadora', producción que se convirtió en el reemplazo oficial de de 'La Venganza'. A pesar de que la historia de Luis Miguel y Valentina se fue de la pantalla chica, conservó a su protagonista, pues Gabriela Spanic sigue acompañando a los espectadores y demostrando todo su talento para la actuación.

¿Qué pasará con 'La Usurpadora' este 7 de noviembre?

De acuerdo con la rejilla de programación, este primer viernes de nombre 2025 no se transmitirá el exitoso programa debido a que le cederá su espacio a la Misa por la Conmemoración de la Toma del Palacio de Justicia. Así las cosas, el programa matutino 'Día a Día' (que actualmente cuenta con la participación de Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde) se transmitirá de 8:45 a.m. a 11:30 a.m. con normalidad.



El cambio viene de 11:30 a.m. a 12:30 p.m., pues se dará espacio a la eucaristía que recordará lo ocurrido ese 6 de noviembre de 1985 y elevará una oración por las víctimas que dejó el asalto terrorista.

La programación continuará con normalidad con la emisión de 'Noticias Caracol' del mediodía hasta las 3:30 p.m. y 'Tormenta de pasiones' que irá hasta las 4:30 p.m.

Los televidetes también disfrutarán de 'Leyla', 'Hilos de vida', 'La luz de mi vida', 'Noticias Caracol', 'Desafío del Siglo XXI' que se encuentra en uno de los momentos más importantes del juego con la expulsión de Katiuska y el inicio de la Recta Final del programa, 'La Influencer' y 'La Reina del Flow'.



De qué trata 'La Usurpadora'

La novela narra la historia de una mujer que, cansada de su matrimonio y su rol como madre, emprende un viaje con su amante. Durante el recorrido conoce a una joven humilde y de buenos sentimientos que luce igual a ella, por lo que hace todo lo posible para convencerla de reemplazarla en su casa mientras ella se da la gran vida.

En medio de un fachada, la usurpadora termina sosteniendo una relación muy estrecha con la familia de su doble, a pesar de que sabe muy bien que este vínculo no puede desarrollarse.