Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano se fue en contra de Gamma tras la lesión de Yudisa, pero Gio lo frenó en seco

Zambrano se fue en contra de Gamma tras la lesión de Yudisa, pero Gio lo frenó en seco

Yudisa resultó herida en el Desafío de Sentencia y Servicios luego de sostener el peso de los hombres y las mujeres de Gamma, quienes estaban sostenidos a unas cadenas atadas a sus cinturas.