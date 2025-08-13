Zambrano se fue en contra de Gamma tras la lesión de Yudisa, pero Gio lo frenó en seco

Yudisa, sin duda, se convirtió en una de las grandes protagonistas del capítulo 30 del Desafío del Siglo XXI, más específicamente del Desafío de Sentencia y Servicios que tuvo lugar en el Box Amarillo. Luego de ser atendida por el equipo médico del programa, la joven sostuvo una intensa discusión con Zambrano debido a la estrategia que usó Gamma para este encuentro deportivo.

Por qué pelearon Zambrano y Yudisa en el Desafío

“Papi, había que tirarnos porque si no nos tirábamos, no hacíamos fuerza. Eso jamás, me tienen que escuchar, no ven que se revientan todos ustedes”, comentó mientras su compañera se estabilizaba.



Gio, que no asistió al terreno de juego y vio la prueba junto a Grecia desde la casa naranja, le gritó desde lo lejos para pedirle a su colega abstenerse de pelear y centrarse en cuidar a las competidoras, especialmente a la más joven del reality de los colombianos.

“Ya, Zambrano, párale. Ya. Cuídalas en vez de gritar”, exclamó.

Una vez recuperó el aliento, Yudisa le reclamó a los hombres por haberse tirado de la rampa justo cuando ella estaba en la mitad del obstáculo y aseguró que las mujeres eran quienes debían haber cruzado primero para no verse comprometidas posteriormente, comentario que enfureció a Zambrano.

Rata intervino para recordar que Yudisa estaba pidiendo ayuda en la pista; sin embargo, esto solo alimentó el tema de conversación y la tensión en el grupo.

“Anthony, la estaba aporreando y desde hace rato les decía que la estaba aporreando”, comentó el líder de la casa, por lo que Zambrano respondió con otra pregunta, trayendo a colación la forma en la que Alpha logró quedarse con el primer puesto del encuentro deportivo.

“¿Cómo pasó Alpha?”, dijo, a lo que Yudisa le respondió molesta y al borde del llanto: “Pero se tiraron primero las mujeres, entiende”.

