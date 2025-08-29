Publicidad

Reviven foto de Leo, del Desafío, antes del ejercicio: contextura le pudo ser útil en el Box Azul

Leo dio de qué hablar al quedar atrapado en un túnel estrecho que estaba ubicado al final del Box Azul, espacio al que se presentaron los tres equipos para el Desafío de Sentencia y Servicios.

Así lucía Leo, del Desafío del Siglo XXI, antes de dedicarse a la actividad física.
Así lucía Leo, del Desafío del Siglo XXI, antes de dedicarse a la actividad física.
Foto: Caracol Televisión e Instagram @leooficial95
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 29, 2025 01:50 p. m.