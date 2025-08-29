Reviven foto de Leo, del Desafío, antes del ejercicio: contextura le pudo ser útil en el Box Azul

Desde que Leo se quedó atrapado en un túnel ubicado en el Box Azul durante el Desafío de Sentencia y Servicios, muchos usuarios han reaccionado a la estrategia que usó para enfrentar este obstáculo. A pesar de que la cavidad era muy estrecha, algunos fanáticos coincidieron con Deisy en que el Súper Humano debía cruzar este espacio en el sentido contrario a como lo estaba haciendo, es decir, metiendo primero la cabeza y luego el cuerpo.

Así se veía Leo, del Desafío del Siglo XXI, en su adolescencia. Foto: tomada de TikTok @bedoya726

A raíz de este inconveniente, en redes sociales se revivió una fotografía que se tomó el capitán de Alpha antes de entrar a La Ciudad de las Cajas. De hecho, esta instantánea sería, al parecer, de su adolescencia. Allí se le ve luciendo jean y camiseta negra; sin embargo, lo que en realidad llama la atención es su contextura física, pues no contaba aún con los años de entrenamiento deportivo.

De acuerdo con los mismos internautas, este era el físico que se requería para cruzar el túnel que tantas molestias le generó, pues ahora destaca por su gran porcentaje de masa muscular, así como también por su altura, lo que ha llamado la atención de algunas de sus compañeras y de cientos de fanáticas en redes sociales que lo encuentran muy atractivo.

"Lo engordó el pan que se comió de Omega. Atentamente: el karma", "Muero, casi se queda atascado", "Yo hice mucha fuerza desde la pantalla de mi televisor, pero no logré que se desatorara. Lo siento Leo", "Leo debe ser El Elegido y le tocaba perder esa prueba", "Se pasaron y lo saben", "El reloj no lo hubiese dejado pasar", "Esa prueba era de Lucho, qué pecado. Perdieron por nada", son algunos de los mensajes que han dejado.

Cabe mencionar que muchas de las reacciones también están enfocadas en el "karma" que sufrió el participante teniendo en cuenta que luego del Desafío de Sentencia y Hambre en el que Alpha resultó ganador, el joven accedió a comerse algunos panes que le correspondían a Omega por ocupar el segundo puesto, argumentando que era un símbolo de venganza por las acciones que habían tomado en contra de los morados en el séptimo ciclo.

