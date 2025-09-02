Quiénes serán los Capitanes para el Desafío Millonario: lanzan nombres de los más fuertes

“Necesito que lleguen a meditar y que mediten sobre un punto muy importante y es quién será el capitán de cada equipo mañana”, con estas palabras Andrea Serna dio a conocer la llegada del Desafío Millonario a La Ciudad de las Cajas. Luego de despedirse de la nueva eliminada y de recibir las instrucciones de la presentadora, los participantes regresaron a sus casas para recargar energías y determinar cuál será su siguiente movimiento en el terreno de juego.

Los primeros en tocar el tema fueron los miembros de Alpha. Deisy preguntó a quién consideraban que era pertinente enviar a esta misión, por lo que todos estuvieron de acuerdo en decir que Leo, el capitán. Además, Manuela propuso que si se trataba de un enfrentamiento deportivo en donde las mujeres se lucirán, lo mejor es que Deisy represente a la escuadra morada.

"Que te digan puedes cinco movimientos. Mover a cinco personas de equipo", especuló Tina acerca de lo que podría pasar en el juego.

El turno después fue para Gamma. En esta ocasión Rosa, la líder de los naranjas, expresó que, aunque estuvo muy satisfecha con el desempeño de Rata en el Desafío de Capitanes, cree que es momento de darle un voto de confianza a Zambrano para lucirse en la pista, noticia que fue bien recibida por sus compañeros.

A pesar del comentario, no se llegó a concretar el cambio de capitanía, por lo que están a la espera de conocer más indicaciones para tomar una decisión al respecto.

Finalmente, en Omega no se habló sobre quién representaría al equipo; no obstante, es necesario mencionar que Katiuska le cedió recientemente la capitanía a Juan, por lo que se especula que él deberá dar su cien porciento para lograr que el equipo se mantenga fuerte en esta nueva etapa de la producción de Caracol Televisión.

