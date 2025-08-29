Publicidad

Quién quedó sentenciado en el Desafío: mujer acompañará a Katiuska y María C. a Muerte

Omega ocupó el primer puesto del Desafío de Sentencia y Bienestar; por lo que tuvo la responsabilidad de elegir a qué grupo le enviarían el tercer Chaleco de Sentencia del octavo ciclo.

Quién quedó sentenciado después del Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Blanco.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 29, 2025 10:07 p. m.