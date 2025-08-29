Quién quedó sentenciado en el Desafío: mujer acompañará a Katiuska y María C. a Muerte

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo 41 del Desafío del Siglo XXI no solo por el rendimiento de Mencho en el Box Blanco, sino también porque Omega volvió a conseguir una victoria en el terreno de juego, resultado que les permitió tomar ventaja respecto a sus oponentes. Una vez terminó el enfrentamiento deportivo, los rosados se reunieron en su casa para determinar cuál sería su siguiente movimiento en el juego.

Quién quedó sentenciado en el Desafío

En esta oportunidad, Katiuska fue elegida para entregar el tercer Chaleco de Sentencia del octavo ciclo. La joven llegó directamente a la casa Alpha, mismo lugar en el que Valentina había dicho que deseaba ponerse la temida prenda para defender su cupo en la producción de Caracol Televisión durante el Desafío a Muerte. A pesar de sus intenciones, esta solicitud no fue tenida en cuenta, pues Leo, el capitán, determinó que la mujer que irá al Desafío a Muerte es Manuela.



Una vez Katiuska se marchó de la propiedad, el líder dio a conocer las razones por las que tomó esta decisión: "No quería decir mucho, pero siento que Manu tiene mejores habilidades que María C., entonces sé que con la escucha y que con la ayuda de nosotros sé que podemos sacarla a ella", explicó.

La Súper Humana, por su parte, respondió de manera calmada que ya se esperaba esta noticia; sin embargo, añadió que se siente muy confiada en sus propias capacidades y está segura de que dará lo mejor de sí misma cuando se enfrente a María C. y Katiuska en el Box Negro.

"No me lo tomo de mala forma porque yo confío mucho en mis capacidades y porque siento que todas estamos en igualdad de condiciones (...) Confío demasiado en que voy a volver, obviamente sé que eso (el chaleco) seguirá rotando en caso de que llegue", explicó.

