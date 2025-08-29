Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar: primer prueba del Box Blanco donde nadie se cayó

Gero, Deisy, Tina y Eleazar de Alpha; Katiuska, Miryan, Juan y Potro de Omega; y Zambrano, Rata, Rosa y Mencho de Gamma fueron los Súper Humanos que atendieron el llamado de Andrea Serna en el capítulo 41 del Desafío del Siglo XXI para la tercera prueba correspondiente al octavo ciclo. Una vez reunidos todos, la presentadora se dispuso a explicar cómo se llevaría a cabo el encuentro deportivo y Sebastián Martino, por su parte, dio inicio al circuito.

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Blanco

En esta oportunidad, Omega se quedó con el primer puesto del enfrentamiento deportivo, seguido de Alpha. Es necesario mencionar que esta victoria tuvo un gran significado para los rosados teniendo en cuenta que han venido atravesando por una compleja situación al recibir varios Chalecos de Sentencia provenientes tanto de Alpha como de Gamma.

Además del triunfo, los participantes se quedan con la posibilidad de dejarle solo una comodidad a sus contrincantes y de enviar la tercera sentencia del octavo ciclo, en el que las mujeres están en riesgo.

En qué consistió el Desafío de Sentencia y Bienestar

Esta fue una competencia por relevos. Los desafiantes atravesaron primero los aros colgantes hasta llegar a la plataforma, luego un zigzag inclinado para tomar los estribos que los llevaron a otra plataforma. Avanzaron a través de mallas metálicas colgantes y en una plataforma más encontraron un cofre del que tomaron una esfera para ascender al segundo nivel del Box por medio de una red gigante.

Desde arriba, con una cuerda, pusieron la esfera en un triángulo. Con la ayuda de un trapecio, movieron el triángulo hasta lograr que la esfera cayera por el hueco de la mitad. Después, regresaron para hacer el relevo. Ganó el equipo en poner primero las cuatro pelotas.

