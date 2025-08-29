Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar: primer prueba del Box Blanco donde nadie se cayó

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar: primer prueba del Box Blanco donde nadie se cayó

Andrea Serna convocó a dos hombres y dos mujeres por equipo al Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Bienestar correspondiente al octavo ciclo en el que compitieron por las comodidades.