Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Zambrano y por qué el equipo médico del 'Desafío' se lo llevó

Qué le pasó a Zambrano y por qué el equipo médico del 'Desafío' se lo llevó

El medallista olímpico del equipo Omega despertó preocupación entre sus compañeros debido a su estado de salud. Katiuska incluso dijo que él podría tener una mujer embarazada. ¿Qué contó él al regresar?

