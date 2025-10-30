Qué le pasó a Zambrano y por qué el equipo médico del 'Desafío' se lo llevó

El capítulo 84 del Desafío Siglo XXI inició mostrando lo que ocurría en la casa Omega, en especial con Zambrano, el medallista olímpico, quien preocupó a sus compañeros por su estado de salud. Todos comentaron que lo han notado decaído.

“Él compite porque tiene ganas”, dice Katiuska, aunque reconoce que lo ve muy apagado tan pronto terminan las pruebas. “A mí me preocupa, no solo está mal del cuerpo por dentro, sino también de la rodilla y más”, agrega.

Rosa menciona que lo mejor sería dejarlo descansar para ver cómo se siente antes de tomar decisiones. Más adelante, ambas mujeres vuelven a hablar del tema y se preguntan si anteriormente ya se había enfermado.

“¿Será que está aburrido?”, dice Katiuska, mientras Rosa recuerda que él ha manifestado tener tortícolis, dolor en la rodilla, en la espalda y malestar general.



“O de pronto sí es eso… que tiene una mujer preñada. La gente cree que uno lo dice mamando gallo, pero lo veo como una posibilidad, porque la energía de él está muy bajita… Está así como cuando uno está hormonal, y él quiere cumplir, pero no está al 100% y se le nota”, comentó la barranquillera.



Qué le pasó a Zambrano en el Desafío: médicos lo revisaron

Minutos después, el medallista olímpico Zambrano le confesó a Katiuska que pidió revisión médica:

“Los voy a extrañar… Si a mí me dicen que otra cosa es más fuerte, yo no me quiero ir, pero me va a tocar. Yo me conozco el cuerpo… Nunca me rindo, pero uff”.

Poco después, una persona del equipo médico del Desafío llegó a la casa Omega y le pidió que los acompañara. Así, Zambrano se fue, despertando preocupación entre sus compañeros.

Horas más tarde, el deportista regresó a la casa rosada y contó:

“Me miraron, me tocaron, me recomendaron quedarme quieto, hacerme exámenes para mirar bien esa fiebre, pero no tengo gripa. Me pusieron una inyección y unas pastillas, que me cuide y que me harán examen de sangre”.

