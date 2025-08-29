Qué le pasó a Mencho en el Desafío de Sentencia y Bienestar: terminó llorando frente a sus rivales

Mencho se convirtió en una de las grandes protagonistas del Desafío de Sentencia y Bienestar que tuvo lugar en el Box Blanco. Andrea Serna convocó a dos hombres y dos mujeres por equipo, por lo que los participantes que atendieron el llamado fueron Gero, Deisy, Tina y Eleazar de Alpha; Katiuska, Miryan, Juan y Potro de Omega; y Zambrano, Rata, Rosa y Mencho de Gamma.

Es necesario mencionar que los naranjas ya habían encontrado una fórmula efectiva para esta prueba de La Ciudad de las Cajas, pues acostumbraban a llevar a Yudisa; sin embargo, en esta ocasión decidieron hacer una pequeña modificación, dándole la oportunidad a Mencho de demostrar sus habilidades en el terreno de juego.

Qué le pasó a Mencho en el Box Blanco del Desafío

Mencho se convirtió en la segunda participante de la escuadra naranja en hacer el circuito y, aunque tuvo un gran desempeño en toda la pista, sufrió un incidente al otro lado del Box Blanco, más específicamente donde debía probar sus destrezas para la puntería. Infortunadamente, la deportista no lograba embocar la esfera metálica en el agujero ubicado en mitad de la superficie plana, lo que la llenó de mucha frustración.

A pesar de que la mayoría de sus compañeros intentaron animarla para no desfallecer, Zambrano sí se mostró un poco incómodo con la situación, hasta el punto de desaprobar la forma en la que estaba realizando el juego. Luego de varios intentos, Mencho se quebró al ver que ninguna de sus técnicas hacía efecto. En el momento menos esperado, la bola entró; no obstante, los miembros de Alpha y Omega ya le llevaban un poco de ventaja.

La Súper Humana logró llegar al inicio de la pista y darle su relevo a Zambrano, quien alcanzó a reducir la diferencia, pero cuando llegó el turno de Rosa, se definieron el primer y el segundo puesto de la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.