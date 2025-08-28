Publicidad

Andrey, eliminado del Desafío Siglo XXI reveló si le atraen los hombres

Andrey, eliminado del Desafío Siglo XXI reveló si le atraen los hombres

Andrey pasó por Preguntas a Muerte y, sin temor alguno, se midió a responder las preguntas de los colombianos. En este espacio se refirió a la llamada “rosca costeña” y habló de sus acercamientos con Deisy.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: agosto 28, 2025 10:13 p. m.