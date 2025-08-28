Andrey, eliminado del Desafío Siglo XXI reveló si le atraen los hombres.

Andrey se convirtió en el segundo hombre eliminado en la etapa de tres equipos. Aunque en los primeros capítulos no llamó mucho la atención, sí lo hizo en varias oportunidades, como cuando se le quedó el bóxer en un obstáculo, por sus llamativos atuendos, por su molestia al recibir el chaleco de sentencia y finalmente por su salida tras competir contra sus propios compañeros de Omega.

Ahora, el joven emprendedor se sinceró sobre lo que vivió en La Ciudad de las Cajas. Primero aceptó que sí le gustó Deisy, aunque en ningún momento se sintió utilizado. También habló del polémico chaleco que le puso Katiuska y admitió que, de haber estado en su lugar, él habría hecho lo mismo para proteger a sus amigos:

“Desafortunadamente, no soy costeño, pero entre ellos les sirve bastante”, afirmó, agregando que actualmente Potro estaba quedando por fuera de esa unión.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la pregunta sobre su orientación sexual. Andrey respondió de manera contundente: “No. Esa pregunta me la han hecho casi toda mi vida. Si lo fuera, lo diría directamente. Entonces, tristemente no para los que preguntan”.

El exconcursante aseguró que nunca había tenido un “desliz” con un hombre y bromeó diciendo que, "si fuera gay, tendría muchos activos económicos". Recordó además que salió del Desafío sin dinero y que dentro de Omega muchas veces se sintió como un comodín.

El exintegrante de Omega también confesó que no llevó una estrategia al Desafío, lo que, según él, le costó su salida en la competencia. Incluso reveló que de haber estado en Gamma, probablemente habría tenido un mejor rendimiento y habría avanzado mucho más.

Cuando le preguntaron por qué consideraba que los compañeros de Katiuska eran sumisos con ella, respondió: “Supongo que ella llegó pisando fuerte y aparte, como ellos se conocían antes, tal vez ella se mostraba como una líder”.

