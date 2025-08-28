Reacción de Andrey al preguntarle cuánta plata sacó del Desafío, ¿recibió el castigo de Omega?

A lo largo de su paso por La Ciudad de las Cajas, Andrey destacó por ser una persona reservada, pero también comprometida con el juego. Luego de salir de La Ciudad de las Cajas, el concursante participó en un en vivo para las redes del Desafío del Siglo XXI, donde confesó cómo fue su experiencia estando en el reality.

Cuánta plata se llevó Andrey del Desafío del Siglo XXI

El concursante fue interrogado acerca de la cifra total que sacó el programa; sin embargo, con un toque de humor, admitió que prefería no tocar ese tema debido a que podía ser un poco sensible.



“No queremos tocar ese tema (…) Me pasaron un sinfín de cosas chistosas. Primero, los pantalones. Ah, bueno, también el día de la fiesta que Deisy de friendzoneó (…) la prueba de tierra donde estábamos todos encadenados, estábamos pasando un arrastre bajo y yo soy calvo obviamente y mi calvita se estrelló contra una piedra, un palo”, confesó.

Asimismo, le halló la razón a la entrevistadora cuando le preguntó si quedó en ceros al salir del reality. Es necesario mencionar que Andrey quedó eliminado el día después de que Omega incumpliera con el castigo de cortar leña en el Rincón de los Castigos.

Ante esta falta, Andrea Serna les informó a los rosados que debían cumplir con tres amonestaciones: entregar todo el dinero que tenían hasta el momento, pasar un ciclo en Playa Baja y asumir la siguiente penitencia sin importar si ganaban o perdían el cuarto encuentro deportivo de este ciclo. Solo hizo la claridad de que si llegaban a ganar podrían elegir el castigo “más sencillo” de cumplir.

Esta medida alcanzó a cobijar a Andrey, pues la información fue dada a conocer minutos antes de que iniciara el Desafío a Muerte, en el que el Súper Humano se enfrentó a Camilo y Potro. Eleazar también había recibido el Chaleco de Sentencia; sin embargo, logró librarse de la temida prenda al cumplir con la tarea que le encomendaron al recibir el título de El Elegido.

