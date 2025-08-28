Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Todo por mi familia
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Reacción de Andrey al preguntarle cuánta plata sacó del Desafío, ¿recibió el castigo de Omega?

Reacción de Andrey al preguntarle cuánta plata sacó del Desafío, ¿recibió el castigo de Omega?

Andrey salió oficialmente de La Ciudad de las Cajas luego de la eliminación de Lucho del Desafío. El Súper Humano se sinceró acerca de su paso por la casa Omega y el capital que sumó en el juego.