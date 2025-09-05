Andrea Serna lloró en pleno capítulo del Desafío al escuchar a Mencho hablar de su hija Alana

Andrea Serna protagonizó junto a Mencho uno de los momentos más emotivos del capítulo 46 del Desafío del Siglo XXI. El hecho tuvo lugar durante la llamada que realizó al inicio del episodio, pues les preguntó a Myrian y Mencho cómo se sentían al estar alejadas de sus hijos.

La deportista Olímpica rompió en llanto al confesar que extraña mucho a su hija; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue que sus palabras conmovieron a la presentadora, quien no pudo contener las lágrimas al entender el sentimiento que tenía la competidora, pues ambas comparten un rol de madre.

“Lo que más extraño de mi hija es amamantarla, es una conexión muy bonita. Para nadie es un secreto que a mí me tocó destetarla el día que me vine, extraño cuando ella me dice ‘mamá, te amo mucho con el corazón’. Despertar en mi cama (…) La amo con todo mi corazón, la extraño mucho juepucha, todos estos días me he prometido que a penas salga de acá no me voy a separar de ella nunca más”, dijo Mencho mientras Serna se limpiaba disimuladamente las lágrimas.

Luego de agradecerle a la Súper Humana por mostrarse vulnerable y compartir sus sentimientos con los demás competidores, la conductora del formato retomó con profesionalismo la conversación y anunció oficialmente la llegada del servicio de correspondencia, con el que los desafiantes podrán recibir noticias de sus seres queridos.

“Desafiantes, les tengo un detalle. A partir de hoy se activa el servicio de mensajería en esta ciudadela, servicio al que solo tendrá acceso el equipo ganador”, explicó.

La noticia fue recibida con mucha emoción por los integrantes de todas las casas, quienes aseguraron que darán su cien porciento en el terreno de juego para quedarse con la posibilidad de recargar energías teniendo en cuenta que se encuentran en un punto crucial para la competencia.

Finalmente, la presentadora convocó a tres hombres y dos mujeres por equipo al Box Rojo para el Desafío de Sentencia y Servicios.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.