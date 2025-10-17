En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Dani exigió a Manuela sacarse a Tina de la boca tras charla con Gio en el 'Desafío'

Dani exigió a Manuela sacarse a Tina de la boca tras charla con Gio en el 'Desafío'

Luego de una discusión en Gamma, el equipo aceptó que fuera Manuela la que acompañara a Gio a la Suite ditu como muestra de agradecimiento por parte de Valentina.

Dani salió en defensa de su hermana Tina al escuchar el comentario de Manuela en la Suite ditu del 'Desafío'.
Foto: Caracol Televisión y ditu.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

