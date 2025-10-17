Dani exigió a Manuela sacarse a Tina de la boca tras charla con Gio en el 'Desafío'

Gio y Manuela se convirtieron en los Súper Humanos seleccionados para ir a la Suite de ditu. El hecho tuvo lugar luego de una intensa discusión en Gamma debido a que Valentina decidió invitar a Manuela, de Omega, sin consultarlo previamente con su equipo. Cabe aclarar que Mencho no conoce esta zona de La Ciudad de las Cajas y que los naranjas debieron empacar maletas para ir directamente a Playa Baja.

Durante el encuentro, los Súper Humanos aprovecharon para conocerse un poco más y hablar acerca de la relación que sostienen con sus compañeros. Fue precisamente allí que Manuela se refirió a Tina, asegurando que, aunque no le cae mal, tampoco está de acuerdo con algunas actitudes que ha tomado convenientemente en la competencia.

"Es como una niña malcriada, es como literalmente la niña que lo ha tenido todo, entonces ella como que manda y todo y a mí ese tipo de actitudes me chocan mucho en una persona, pero más allá de eso, cuando conviví con ella en Alpha siento que... Ella es una mujer muy linda, porque no vamos a decir que no (...) Y siento que a veces usa todo eso para manipular en general un hombre o la situación", mencionó mientras Gio aseguraba que ya había escuchado rumores al respecto.



Tan pronto se conoció la conversación en las redes sociales de ditu, Dani reposteó el video en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde no dudó en pedirle a la competidora y a las demás personas que han criticado a su melliza que dejen de hablar a sus espaldas.

"Otra traumada con Tina. Cómo saber que generas envidia. ¿Cuándo se sacarán a Valen Zuluaga de la boca?", escribió con contundencia.

Contundente mensaje de Dani a Manuela por criticar a Tina en el 'Desafío'. Foto: Instagram @danizuluaga_1

Esta no es la primera vez que exparticipante del reality de los colombianos sale a enfrentar las críticas en contra de su hermana, pues también la respaldó cuando de conocieron los nombres de las cuatro primeras mujeres que pasarían a la siguiente etapa del formato, destacando las cualidades de la competidora y su estrategia.

