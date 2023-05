Sensei entrega el chaleco, pero no está de acuerdo con la decisión, ¿es venganza o una alianza?

Tras la victoria de Alpha en el Box Rojo, es momento de que el equipo morado cumpla con la difícil tarea de asignar el último chaleco de sentencia y definir al hombre que tendrá que competir contra Sensei , Rapelo y Mateus .

A pesar de que Gamma había faltado a su palabra, los integrantes de la escuadra morada tienen claro que ellos no quieren faltar a la suya y quieren respetar la “alianza” que surgió en los últimos minutos del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

No te pierdas: Desafío The Box: Juli es acusada por La Flaca de modelar en vez de demostrar sus habilidades físicas

Sensei llega a Playa Baja para hacerle la entrega oficial a Beta y le dice a Yan: “Hay que hacer esto, lo admiro, pero a veces no nos gusta la actitud que tomas; entonces nada, yo respeto que a veces uno se calienta, sin embargo, confío en ti y sé las capacidades que tienes. Si en algún momento estop se revuelca, créame que lo tenía en mi equipo”.

Mientras le coloca el chaleco, Ricky le pregunta el porqué de su decisión, y el capitán de Alpha explica que él no estaba de acuerdo con su equipo y consideraba que era mejor enviarlo a Gamma. “Se dejaron llevar por el calor del juego…la verdad es que todo iba para ellos, incluso el castigo”.

Te puede interesar: Tras la pelea de Guajira y Juli en el Desafío The Box 2023 los memes no se hicieron esperar

Publicidad

Antes de retirarse, Yan le ofrece disculpas a Sensei y le envía un mensaje a Bogdan, pues cree que actuó mal en la pista y fue muy agresivo.

Mira también: Ricky y Escudero cumplen con el castigo en el Desafío The Box mientras Beta se queja de Gamma

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

Publicidad

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.Te puede interesar: Caro del Desafío The Box: descubre la pasión por la moda de esta exparticipante

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.