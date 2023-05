Sensei y Escudero tomaron de más y en redes no les perdonaron los memes

El Desafío The Box 2023 está lleno de sorpresas y capítulo a capítulo los televidentes se entretienen con los Box y la convivencia entre los desafiantes. Después de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Sensei y Escudero acapararon todas las miradas.

Y es que, por ser los primeros en terminar el Box, los integrantes de Alpha tuvieron varios privilegios, el primero fue convertirse en el mejor equipo del ciclo y ganar 15 millones por ello, además al girar la ruleta ganaron otros 15 millones, el poder de castigar a otro de los equipos y una fiesta en el Club House.

Los desafiantes podían invitar a dos deportistas de las otras casas, razón por la que de Gamma fueron la Flaca y Mai, mientras que, de Beta, los elegidos fueron Escudero y Juli, quien antes era su compañera de equipo.

La fiesta de disfraces fue el momento perfecto para que todos interactuaran y se conocieran un poco más, asimismo, permitió que hablaran sobre lo que ha pasado este ciclo, que comieran y bebieran bastante, por lo que algunas cosas se descontrolaron.

Sensei y Escudero fueron dos de los protagonistas de la noche, pues parece que se les fue la mano con la cantidad de licor que bebieron. Aunque al principio el tema causó risas entre los desafiantes, poco a poco se volvió un inconveniente, especialmente para Alpha.

Escudero regresó a la casa Beta y tuvo que ubicarse en la cama de piedras con ayuda de sus compañeros, quienes entre risas lo acomodaron, lo vistieron y cuidaron que estuviera cómodo antes de que se quedara dormido.

Por otro lado, Sensei llegó a Playa Baja con ayuda, pero al entrar a la carpa vomitó, lo que causó un inconveniente para sus compañeros, quienes en medio de la lluvia tuvieron que limpiarse como pudieron y durmieron junto al deportista a pesar de todo.

Los memes en redes sociales no se hicieron esperar y más de uno afirmó que las risas no faltaron, mientras que otros los compararon con desafiantes de ediciones anteriores que también han tenido algunos “osos” después de beber.

