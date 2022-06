Conoce el cronograma oficial de lo que serán los dos días de Hip Hop al Parque 2022 en Bogotá

Una nueva edición de Hip Hop al Parque está a punto de llegar al Parque Metropolitano Simón Bolívar y como tanto se esperaba, IDARTES comunicó el horario de presentaciones que se realizarán este 2 y 3 de julio en el corazón de Bogotá.

Las expectativas están bastantes altas respecto al cartel oficial que se comenzó a emitir desde días pasados. Artistas distritales, nacionales e internacionales compartirán escenario en un evento que promete dejar en alto el nombre del Rap nacional.

La apertura del festival estará a cargo de ‘El Kalvo’, el rapero bogotano que representa la escena de artistas distritales que se subirá a la tarima a las 11:30 a.m. y tendrá la enorme responsabilidad de comenzar a encender los ánimos para estas dos fechas. La primera agrupación internacional se presentará sobre la 1:45 p.m. y el encargado será el mítico trío chileno de nombre ‘Mamborap’. ‘El RedCode’ continuará a las 2:35 p.m. y la dominicana Arianna Puello hará lo suyo desde las 3:35 p.m.

La cuota de los artistas nacionales en el exterior estará representada por ‘JHT’, quien hará su show desde las 5:30 p.m. DJ Craze romperá las tornamesas a las 6:20 p.m. y el cierre estará a cargo de dos grandes raperos. El primero de ellos es N. Hardem, un artista distrital del que se espera mucho y hará su espectáculo a las 7:20 p.m. y para cerrar el telón de esta primer jornada el encargado será ‘Foyone’, un cantante español que pisa suelo colombiano para poner la mano de todo el mundo en el aire.

Foto: Hip Hop al Parque Oficial

El segundo día tendrá como inicio la presentación de ‘Jeyko On The Track’ desde las 11:30 a.m. y será importante ver el show que ofrecerá ‘InfluMc’, quien llega directamente desde Medellín y tendrá su espacio a las 12:45 p.m. ‘Selene’, la cuota femenina del Rap bogotano, sorprenderá al público desde la 1:25 p.m. ‘Santa Salut’ será la primer artista internacional de esta jornada y su participación se dará a las 2:25 p.m. Los españoles ‘Natos y Waor’ se presentarán a las 3:55 p.m. y el argentino ‘Trueno’ tendrá una presión enorme durante su show que se dará a las 5:10 p.m.

El bogotano ‘Ruzto’ contará con la gran oportunidad de ser el último artista distrital en presentarse y desde las 7:05 p.m. saltará al escenario para partir la tarima. El gran cierre del festival lo dará la agrupación chilena ‘Movimiento Original’, quienes esperan escuchar la voz del público en todas y cada una de sus canciones alto a partir de las 7:50 p.m.

Foto: Hip Hop al Parque 2022

Una invitación a la paz, el respeto, la tolerancia y el autocuidado acompaña la gran celebración de lo que será esta nueva edición de Hip Hop al Parque. Este evento es creado y organizado en pro de alzar la voz de un género reprimido que cada vez exige más oportunidades a nivel mundial.