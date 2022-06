¡Confirmado el cartel de artistas internacionales y nacionales para Hip Hop al parque 2022!

Hip Hop al Parque está de fiesta para conmemorar su 25º aniversario de la apuesta urbana más grande del país y como si fuera poco, el fin de semana más rapero del año presentó un cartel de lujo que reúne algunos de los mejores exponentes de Colombia con grandes referentes de la escena extranjera para realizar un magnífico show este 2 y 3 de julio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

En un evento con entrada al público general de manera gratuita en el Teatro El Ensueño que incluyó la presentación de una agrupación legendaria como lo son Flaco Flow y Melanina y con la participación especial de una futura gran estrella como Lela MC, IDARTES presentó el cartel que hará vibrar los corazones bogotanos al ritmo del ‘Bombo Clap’.

1 of 1 Ilustración oficial Hip Hop al Parque 2022 / José Urbina @hocbad - Idartes

La nómina de artistas internacionales está compuesta por varios MC’s, agrupaciones y DJ’s que desde Chile, España, Argentina, República Dominicana o Nicaragua harán explotar la garganta de los asistentes de esta nueva edición. A continuación una breve reseña de cada uno de ellos.

Mamborap, una agrupación chilena que viene representando a su país desde hace más de una década y que con canciones como ‘Undergramos’, ‘Del suelo al cielo’ o ‘Quiero’ se han ganado el cariño y respeto de toda la comunidad latinoamericana.

Desde el mismo país y con gran trayectoria, Movimiento Original vuelve a pisar suelo colombiano, esta vez en el escenario más importante de la escena y traen consigo mezclas de rap con reggae que se harán presentes cuando entonen himnos como ‘Grandes pasos’, ‘Preparao’ o ‘Natural’.

Arianna Puello es nacida en República Dominicana pero explotó su talento musical en España y se radicó finalmente en México. La artista volverá después de 15 años de ausencia al festival y llegará recargada con éxitos como ‘Oye lo que traigo, ‘Todo’ o ‘La Ley de Murphy’.

Sumándose a esta gran nómina y representando de igual manera la escena femenina está Santa Salut, una española que con 23 años de edad se ha comenzado a hacer gran cabida dentro del rap en español. Sus canciones como ‘Urano’ o ‘Yo les cantaré’ prometen romper la tarima.

Desde Espeña se suma también Foyone, un artista que desde la década pasada se viene abriendo un lugar importante dentro del Rap de ese país. ‘Bocapeste’, ‘Medicina’ y ‘Man on the moon’ serán algunas de creaciones que no podrán faltar en ese fin de semana.

Representando la escena del freestyle y con 20 años de edad, Trueno se hace presente y estrenando su segundo álbum de estudio. El artista argentino dará mucho de que hablar durante su presentación. El éxito viral ‘Dance Crip’ no podrá faltar, como tampoco ‘Atrevido y ‘Feel Me??’.

Natos & Waor es un dúo de madrileño que trae consigo ocho trabajos discográficos en su palmarés. ‘Nosotros’, ‘Septiembre’ y ‘Cinco Jotas’ serán algunas de las composiciones que harán estallar las gargantas.

La cuota internacional tras los tornamesas estará a cargo de DJ Craze, quien es oriundo de Nicaragua, pero en Estados Unidos encontró su camino en la música que lo llevó a ser ganador en su categoría en el ‘DMC World Championsship’.

Los artistas nacionales que estarán presentes vienen representando dos de las ciudades principales del país: Medellín y Cartagena.

Desde la capital antioqueña llegará Mary Hellen, a quien se conoce como ‘La Primera Dama del Hip Hop’ en Colombia y que desde los años 90 viene representando al género femenino dentro del Rap. Junto a ella y desde la misma parte del país estará InfluMc, un rapero que hizo parte de la mítica agrupación ‘Alkloides’ y que desde hace más de 15 años viene trabajando por dejar el nombre del hip hop colombiano en lo más alto. Por su parte, Keke Minowa & Benny B harán sentir la ciudad de Cartagena en cada barra que entonen durante su show.

Los artistas colombianos en el exterior tendrán representación por parte de JHT. Jose Henry Tapias es oriundo de Bogotá, pero reside actualmente en el Reino Unido. Sus ritmos influenciados por el jazz, el soul y el reggae lo han posicionado como un referente nacional. ‘Todo bien, todo bien’, ‘Number One’, y ‘Mi-Arte Ft. Lianna’ y ‘Lo que haga por ti’ serán unos de sus éxitos que no faltarán en su repertorio.

Por su parte, la convocatoria distrital reunió los mejores talentos de la capital del país, dando como resultado una docena de artistas que tendrán la difícil tarea de dejar el nombre de Bogotá en lo más alto de la escena urbana. Aquí haré una breve recomendación de los MC’s que a mi percepción y según el puntaje dado por IDARTES dejarán todo su talento sobre el escenario.

En primer lugar de esta lista coloco a Ruzto. Jefry Alejandro Martínez creció en las calles de la Estrada y fundó junto a Frank Takuma uno de los grupos más emblemáticos de Rap capitalino: ‘Aerophon Crew’. Su habilidad como MC, productor y también como beatmaker lo ha convertido en uno de los máximos exponentes bogotanos. Sus 8 álbumes en los que se incluyen 3 compilados de instrumentales hablan de su excelente trabajo musical y habilidad componiendo. Es muy difícil para mí escoger solo tres canciones de él para recomendar, pero sin lugar a dudas ‘Antes de volver’ tiene que entrar en esta lista. ‘Compay Certero’ es una canción que desde la pista hasta la letra genera una sensación inexplicable dentro del cuerpo y por último, pero no por eso menos importante, ‘Un poco’ es ese tema que nunca debería faltar en ninguna de sus presentaciones.

El Kalvo es ese rapero que ningún “acomodado” quiere escuchar. Sus letras orientadas a las problemáticas sociales y que retratan con claridad lo que sucede en el día a día bogotano lo han llevado a ganarse el respeto de una comunidad que encontró en sus barras una escapatoria. ‘Bacatá’, ‘Severenda muchacha’ y ‘Balaca’ son tres de sus éxitos que indiscutiblemente atraparán tu atención y te harán sentir plenamente identificado.

De N. Hardem podríamos hablar un día entero. Como lo definió Santiago Cembrano, él es “el rapero favorito de tu rapero favorito”. Este bogotano tiene el privilegio como muy pocos de ser productor, beatmaker y MC, todo en una sola persona. ‘Señales de humo’, ‘L.Q.M.E’ Y ‘Virgo ft. Gambeta’ son solo tres canciones de su inmenso repertorio que por nada del mundo deberías dejar pasar.

Laura Valentina Burgos, más conocida como Selene será representación femenina. Su dulce pero contundente voz que encaja perfectamente en los samples del hip hop la han acercado a los micrófonos de grandes exponentes de este género. Solo por mencionar algunos de sus grandes temas recomendaré ‘Como la luna ft. Penyair’, ‘Discere ft. Realidad Mental’ y ‘No me rindo’, pero aseguro que surgirán más ganas de escuchar toda su discografía.

El Redcode, conocido ampliamente por su icónico ‘Rap de la loma’, lleva más de 15 años apostándole a su increíble talento musical. Los escenarios nacionales e internacionales han sido testigos de su ingenio como MC. ‘El día de mi suerte’, ‘El encantador de serpientes’, o ‘A mi espalda’ lo han catapultado al éxito indiscutido que aún no toca techo.

Ángel Yesid Moreno Tellez, llamado en mundo artístico como Kazu es un MC y Beatmaker bogotano que junto a su sello musical NN Producciones se ha ganado el privilegio de colaborar con la ‘crema innata’ del rap bogotano. ‘Entre la zupia’, ‘Antrax’ y ‘Luna’ son algunos de sus muestras sonoras que vienen acompañándolo desde el 2015.

Sin lugar a dudas esta edición de Hip Hop al Parque será algo anormal. Dentro del cartel no se incluyeron artistas norteamericanos que año tras año han impresionado al público de la capital del país, pero no por eso se bajó el nivel en cuanto a calidad de artistas. Bajo mi percepción, se está dando cabida a una nueva generación rapera que creció con los sonidos latinos antes que los americanos y para darle lugar a esta comunidad, se planeó y creó esta apuesta urbana que promete mucho, sin embargo es importante no olvidar de donde se viene y espero que para nuevos lineups se incluyan a esas viejas glorias que han puesto este género en donde está el día de hoy.

Finalizo invitando a todo aquel amante del Rap a participar en esta festividad y al que no sea amante también invitarlo a vivir de esta fiesta musical para demostrar que esta cultura va más allá de lo estigmas sociales que durante décadas han oscurecido el propósito con el que nació el Hip Hop: Alzar las voz por los que no tienen voz.

Por: Santiago Salgado Bustos.