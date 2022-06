Diamante Eléctrico celebrará una década de música con un concierto en Bogotá

Los ánimos que se encendieron luego de la histórica presentación de Diamante Eléctrico en el Festival Estéreo Picnic 2022 , en la que más de diez mil personas se reunieron para corear cada una de sus canciones, los llevará a reunirse nuevamente con su público el 6 de diciembre en el mítico Palacio de los Deportes.

En 2022 se cumplen diez años desde que la agrupación decidió lanzar al mundo sus primeros sencillos, 'Diamante Eléctrico' y 'Nos rompemos igual', canciones que desde el principio los encaminaron a ocupar el puesto #1 en las listas de escucha nacional.

La agrupación ha sido ganadora de tres Grammy Latinos y la revista RollingStone catalogó su álbum 'B' como el disco de rock más importante del país en ese momento. En una década Diamante Eléctrico se ha presentado en los escenarios más importantes de América Latina, Europa y Estados Unidos.

A poco más de un año del lanzamiento de su quinto álbum de estudio M.L.Q.M.H.H., producido en medio de la pandemia, que fue merecedor de cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2021 en las categorías de Mejor Álbum Pop Rock, Mejor Canción Pop Rock con 'A Veces', Grabación del Año con 'Suéltame, Bogotá', y Canción del Año con 'A Veces', y en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina Alternativa de los Premios Grammy 2021, la agrupación lanza 'Daniboy'.

El sencillo es apenas un aperitivo de lo que será su nuevo álbum titulado 'Leche de Tigre', una canción que retrata la realidad de un país marcado por la guerra y que ha hecho imposible el regreso de miles de personas a sus hogares. “Por aquí las cosas no se ven bien, matan de frente, no hay presidente, no hay nada de poder para la gente”, canta Juan Galeano.

La banda de rock más importante de la historia reciente del país, actualmente termina una gira por las principales ciudades de México y Estados Unidos mientras afila sus cuchillos sonoros para enfrentarse al público colombiano.



Las entradas estarán disponibles próximamente a través de todos los canales de EntradasAmarillas.com.