Arctic Monkeys: la realeza indie regresa a Bogotá en concierto

Los Arctic Monkeys regresan a nuestro país a uno de los nuevos grandes escenarios de Sudamérica, en un headline show y con nueva música a bordo. El 17 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá, Alex Turner y compañía en su tercer y definitivo concierto en Colombia.

Hace 20 años, Turner y sus amigos Matt Helders y Andy Nicholson le dieron vida a los Monos Árticos. Cuatro años después lanzan el apoteósico 'Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not': un disco que definió la década, el nuevo espíritu indie rock y que coronó a la banda en lo que fue su debut.

Cinco álbumes después los Monkeys siguen imponiendo tendencias, explorando sonidos y llenando escenarios en todo el mundo con himnos contemporáneos como 'Do I Wanna Know', 'I Bet You Look Good On The Dancefloor', 'R U Mine', 'When The Sun Goes Down', '505' y más.

El 17 de noviembre será la tercera y definitiva oportunidad para ver a los Arctic Monkeys en todo su esplendor. En 2014 fue su estreno en la capital colombiana en un concierto inolvidable en el Coliseo El Campín, en 2019 cerraron con ímpetu y fervor el Festival Estéreo Picnic y ahora será en el Coliseo Live, que abrirá sus puertas para el primer concierto en este nuevo venue en territorio cafetero.

Como lo viene haciendo desde hace diez años, #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y Dale!, anuncia la preventa exclusiva para sus clientes a partir del 14 de junio desde las 9:00 a.m. hasta el 16 de junio a las 8:59 a.m.

Para el Público General la venta se habilitará desde el 16 de junio. ¡No te pierdas esta gran oportunidad!