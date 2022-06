Lágrimas, euforia total y gritos: Así se vivió el concierto de Louis Tomlinson en Bogotá

La estrella de pop británico, Louis Tomlinson deslumbró en el Movistar Arena de Bogotá y entregó un espectáculo que llevó a su fanaticada a la locura desbordada, el frenesí, los gritos y el llanto; pues acompañaron a su ídolo con detalles que solo quienes de forma genuina disfrutan de la música lo logran. Los fanáticos aprovecharon su creatividad con luces, pancartas, figuras de cartón, entre otros, para disfrutar al máximo la presentación del ex integrante de One Direction .

Vestidas con prendas de color rojo, negro y banderas LGBTIQ+, el rostro pintado con caras felices donde los ojos son una x, bandanas con el nombre del cantante de 30 años y carteles con frases que expresan su emoción por el concierto, las fanáticas de Louis Tomlinson se encontraron en el Movistar Arena de Bogotá desde muy temprano para presenciar lo que puede denominarse como una noche inolvidable para las jóvenes, quienes, vale decirlo, en algunos casos contaban con la compañía de sus padres o un adulto mayor.

Al momento de abrir las puertas cerca de las 5 de la tarde, los asistentes del concierto organizado gracias a Move Concerts -con una logística impecable- se fueron acomodando progresivamente en sus asientos tanto en platea, que fue una sección numerada, y en el segundo y tercer piso que tenía dos grandes carteles donde se podía leer: “Colombia is your home” (Colombia es tu hogar) y “You’re our safe place” (eres nuestro lugar seguro).

Para las 8 de la noche la arena ya estaba completamente llena y dejaba en evidencia que el británico logró un contundente sold out donde los gritos aumentaban con cualquier movimiento en el escenario, por más mínimo que fuera y se tornaban “ensordecedores” conforme pasaban los minutos para que los teloneros dieran inicio al concierto.

Sun Room, banda californiana conformada por Luke Asgian como vocalista, Ashton Minnich en la guitarra, Max Pinamonti como bajista y Gibson Anderson en la batería, abrió la noche para calentar motores y las cuerdas vocales del público qué, sin duda alguna, estaba más que listo para desgarrar su garganta.

La agrupación entregó un setlist de 10 canciones donde demostraron que sus sonidos inspirados en el surf rock proveniente de los años 60 siguen muy vigentes e incluso aprovecharon para cantar su último lanzamiento: ‘I Want You’, con el que los asistentes no dejaron de saltar y ovacionarlos.

Llegadas las 9 de la noche el Movistar Arena explotó con gritos de las más de 12 mil personas presentes que escucharon las recomendaciones del staff del británico y que le dieron paso al momento más esperado: Louis Tomlinson salió al escenario en medio del frenesí y con las luces de los celulares de los asistentes que formaban la bandera de Colombia.

‘We Made It’ fue el tema escogido por el exmiembro de la exitosa banda One Direction para abrir el show, pues Tomlinson ya había visitado el país en 2014 y con su regreso como solista decidió promocionar su más reciente álbum ‘Walls’, estrenado en 2020.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las asistentes al concierto eran jóvenes que por máximo alcanzaban los 25 años y habían sido fanáticas del famoso cuarteto, cuando Tomlinson interpretó temas de la boyband, tales como ‘Drag Me Down’, ‘Little Black Dress’ y ‘Through the Dark’ el Movistar Arena alcanzó niveles exorbitantes de gritos que por momentos opacaban la voz del artista además de saltos, aplausos y goce total, pues según varias de ellas “fue como viajar en el tiempo al pasado a esa época cuando estaban juntos”.

Bastaba una sonrisa del joven cantante de pop para enloquecer a la audiencia, bastaba con que dijera “Bogotá” para desatar la exaltación en las jóvenes que en su mayoría se mostraron especialmente conmovidas con ‘Two Of Us’, un tema dedicado a su madre que falleció a los 43 años por leucemia; un verdadero homenaje y oda reflexiva de un hecho devastador en la vida de Tomlinson.

Durante canciones como ‘Always You’,’Too Young’ y ‘Fearless’, la emoción no cesó y solo iba en aumento hasta que durante el tema ‘Only The Brave’ los banderines y banderas grandes de la de arcoíris propias de la comunidad LGBTIQ+ se ondearon con más fuerza que nunca, pues todo coincidió con el inicio de junio, “el mes del orgullo /pride”.

Podría decirse que lo mejor del concierto de Louis Tomlinson fueron precisamente sus fanáticas, quienes durante el tema ‘Copy of a Copy of a Copy’ alzaron con fuerza y muchísimo orgullo carteles con la frase “Your music is my comfort” (tu música es mi consuelo) y lo único que se veía era más de 12 mil hojas blancas decorar el recinto; un gesto que sin duda alguna requirió de planeación por parte de las jovenes que quisieron darle a Tomlinson un recuerdo particular y único. Además de este cartel, abundaron otros que contaban con luces, stickers y llamativos colores que no pasaron desapercibidos.

El compromiso de las fanáticas era tal, que incluso en la última canción ‘Kill My Mind’, tenían una coreografía diseñada donde dejaban sus celulares con luces rojas y blancas y movían las pantallas de arriba y abajo al mismo tiempo, creando una ilusión óptica que era imposible ignorar desde cualquier esquina del Movistar Arena de Bogotá.

Durante las aproximadamente dos horas que el intérprete estuvo en el escenario destacó su poderoso equipo de luces y efectos acompañado de pirotecnia que emocionaba a las fanáticas por los cambios en cada canción y que seguían el ritmo de cada tema.

Finalmente, Louis Tomlinson conquistó a Bogotá y vistió al recinto de rojo con su tour promocional de ‘Walls’, encantó a miles de fanáticas que demostraron su genuino encanto y admiración por el artista, su puesta en escena y trayectoria que hasta el momento lo ha llevado a recorrer más de 23 países en Europa y América Latina con la gira de aproximadamente 85 conciertos.