Demi Lovato regresa a Colombia y se presentará en septiembre

Demi Lovato, artista estadounidense nominada al GRAMMY, anunció el 'HOLY FVCK TOUR', una gira en la que recorrerá 32 ciudades y llevarán lo mejor de su repertorio. Bogotá será parte de este reencuentro inolvidable, el próximo 7 de septiembre en el Movistar Arena.

“Estamos trabajando muy duro para ofrecer un espectáculo increíble para todos mis fanáticos y no puedo esperar para verlos en persona para celebrar esta nueva música”, así describe Demetria Devonne Lovato el HOLY FVCK TOUR para el New York Times, “Estamxs listxs para sentirnxs como nosotrxs mismxs” y “Por fin estamos siendo honestx con nosotrxs” .

'Holy Fvck' se publicará el viernes 19 de agosto de 2022 a través de Island Records. “El álbum de 16 pistas es un viaje sónico basado en las raíces rockeras y pop-punk de Demi, e ilustra una retrospectiva seria y a la vez irónica de sus experiencias vitales. HOLY FVCK ya está disponible para su reserva en la tienda web de Demi”, indicó Universal Music.

Una invitación para sus fanáticos, para la comunidad LGBTIQ+ que ha crecido junto a sus éxitos y para todas aquellas personas que celebran segundas oportunidades con música. La cita es el 7 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Una voz resonadora, inspirada en el R&B y con toda la gama cromática del pop. Una identidad no binaria y una vida cargada de experiencias transformadas en canciones. Unx artistx pop cuya magia es la honestidad. Dancing With the Devil… es su última placa discográfica, aclamada por la crítica y celebrada por sus fanáticos. El sencillo 'Anyone' se sumó a otros hits de Demi como 'Sorry Not Sorry', 'Confident', 'Stone Cold', 'Skyscraper', 'Cool for The Summer', 'Échame la culpa' y más.

Entradas a la venta con #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y Dale!, en La preventa exclusiva para sus clientes los días 13 al 15 de junio hasta las 8:59 am. Para el Público General la venta se habilitará desde el 15 de junio a las 9:00 am. Entradas en TuBoleta.