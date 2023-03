Romeo Santos inició su gira 'Fórmula vol.3', a la que asistieron más de 40 mil fanáticos

Romeo Santos inició su gira 'Fórmula Vol, 3' de forma exitosa ante más de 40 mil asistentes que se dieron cita en el Estadio Nacional de Perú. Es la primera fecha de las cuatro que tiene el artista en Perú, todas agotadas, donde se espera que más de 170 mil personas sean testigos de este magno evento.

El artista dejó en claro por qué sus fanáticos lo apoyan incondicionalmente pues se presentaron al recinto desde días antes y llevaron un sinfín de detalles que volaron en su primer show como sostenes, rosas rojas y blancas, pancartas y otros artículos que sorprendieron a más de uno y hasta la misma estrella de la música.

El aclamado 'Rey de la Bachata' inició con puntualidad su presentación, con una impresionante puesta y juego de pantallas y luces. El cantante, con un traje elegante y con toque moderno, agradeció al público por estar presente en esta velada: "Serán 4 noches inolvidables y gracias por estar aquí no tengo palabras. Mil gracias por todo su cariño. Perú mil gracias por tanto amor¨, señaló el popular 'Chico de las poesías'.

Romeo retomó la bachata con 'Suegra', 'Boomerang', 'Solo conmigo', 'Hilito', 'El beso que no le di' y se fue a los clásicos convertidos en éxito en su paso por Aventura: 'Enséñame a olvidar', 'Todavía me amas', 'El malo', 'Mi corazoncito', 'Un beso' y 'Obsesión'.

La cita es en menos de un mes, 7 y 8 de marzo en el Movistar Arena, con el público bogotano que vivirán dos noches increíbles junto al 'Rey de la Bachata': Romeo Santos.

Sobre Romeo Santos

Como miembro de Aventura, Santos ha sido una figura clave en la popularización de la bachata a nivel internacional, llevando temas al top de las listas de Billboard Latino y a listas de Europa. Tras varios discos con la agrupación Aventura, Romeo anunció su separación de para lanzarse como solista en abril de 2011. Como solista ha lanzado 5 álbumes de estudio: 'Fórmula, vol. 1' en 2011, 'Fórmula, vol. 2' durante el 2014, 'Golden' en el 2017, 'Utopía' en el año 2019 y 'Fórmula, vol. 3' que saco al público en el año 2022.

Romeo es el compositor de casi todos los temas que ha lanzado, tanto con el grupo Aventura como solista. También ha escrito para artistas como Wisin & Yandel 'Noche de sexo', Thalía 'No, no, no', Héctor Acosta 'Me voy' y 'Amorcito enfermito'.