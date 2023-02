Thalía y Tommy Mottola: ¿son ciertos los rumores que le apuntan a una supuesta separación?

Cada vez toman fuerza los rumores sobre una presunta separación entre Thalía y su esposo, Tommy Mottola con quien comparte un matrimonio de 22 años. La aparente causa de esta ruptura estaría relacionada con una tercera persona con quien el empresario le habría sido infiel a su esposa.

Según apuntan en las redes sociales, el estadounidense sostuvo una relación con la también cantante, Leslie Shaw, sin embargo, los seguidores de la peruana manifestaron que es mentira, pues al parecer estaría comprometida con el músico conocido como 'El Prefe'.

Por su parte, la presentadora Lili Estefan quien es amiga de Thalía, se pronunció sobre la polémica que surgió a finales del 2022 cuando los seguidores de la intérprete de 'Equivocada' notaron que no había vuelto a publicar fotografías junto a su esposo Tommy Mottola.

En medio del programa 'El Gordo y La Flaca', Lili Estefan comentó que con estos rumores solo intentan dañar la imagen de su amiga y añadió: "Hoy hablé con ambos. Están felices, están contentos. Todo está perfecto, todo está espectacular".

Sobre Ariadna Thalía Sodi Miranda y su esposo, hasta el momento ninguno ha reaccionado a las especulaciones de la mencionada crisis, Lili Estefan también comentó sobre las posibles declaraciones de la actual pareja: "No me imagino a Thalía salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes porque no viene al caso".

Quien sí habló sobre el tema que se ha vuelto viral, fue la peruana Leslie Shaw, durante una entrevista para Magaly TV La Firme negó los rumores y aseguró que no conoce al empresario musical:

"Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto", "He ido a varios eventos en la disquera. El día del videoclip, obviamente ella tiene un equipo muy grande... Pero no, él en ningún momento fue ni nada".

El romance entre la mexicana de 51 años y Daniel Thomas Mottola de 74, comenzó en el 1999 cuando se conocieron en medio del rodaje de una novela donde Thalía fue la protagonista. El músico, Emilio Estefan se encargó de presentarlos durante un viaje en Miami y en palabras de la actriz, desde ese momento quedaron flechados.

El siguiente año dieron el sí en una boda exclusiva al interior de la Catedral de San Patricio de Nueva York el 2 de diciembre del 2000. Después de varios años de casados, Thalía y Tommy comparten dos hijos: Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro Mottola.