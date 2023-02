Jim Carrey venderá su lujosa mansión de Brentwood en la que vivió durante 30 años

El comediante y actor canadiense, Jim Carrey le dirá adiós a la mansión en la que vivió durante treinta años, una lujosa y enorme vivienda que se encuentra ubicada en Brentwood, Los Ángeles, California.

Jim Carrey habló sobre la venta de este lugar para el diario The Post donde expresó: "Durante tres décadas ha sido un santuario para mí, pero ahora no paso mucho tiempo allí y quiero que alguien más lo disfrute como yo lo he hecho”.

Considerada como "un lugar de encanto e inspiración" y también como un "escondite de Hollywood", el inmueble cuenta con espacios de gimnasio privado, sauna, piscina, cancha de tenis, una plataforma de meditación, sala, comedor y varias habitaciones familiares.

En el año 1994, Carrey obtuvo la mansión por $3.8 millones de dólares que actualmente serían un aproximado de ocho millones de dólares. A la fecha y con cerca de 12,700 metros cuadrados, la lujosa vivienda cuesta cerca de 28.9 millones de dólares la cual tiene también cinco dormitorios y nueve baños.

Respecto a la novedad de esta venta, el protagonista de 'La Máscara' le dijo al Wall Street Journal que: "Todas las noches, los búhos me cantaban canciones de cuna y todas las mañanas bebía mi taza de café con los halcones y los colibríes, bajo un pino abuelo gigante".

La casa se diseñó a gusto y medida del actor quien buscó en este lugar una opción de privacidad, la residencia fue construida con columnas de madera burl y piezas de mármol para los espacios de los baños.

En su mayoría, en las zonas interiores se realizaron trabajos para garantizar iluminación y amplitud con chimeneas, vigas puertas amplias con vidrios y techos altos conocidos como "tragaluces".

En el que fue su hogar por tres décadas, el actor también creó un espacio tipo galería o museo para coleccionar los trajes icónicos de sus trabajos cinematográficos como las piezas que usó en 'The Grinch' y 'Batman Forever'. Sin embargo, estos elementos no están incluidos en la venta de la mansión.

En cuanto a las zonas exteriores, la piscina cuenta con una cascada que es adornada por materiales rocosos y cerca tiene un sauna y zona de spa. Mientras que el patio trasero está equiparado con una huerta orgánica y con vista a amplias zonas verdes.