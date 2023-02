AuronPlay anunció que se irá de Twitch por causa de los polémicos tweets de Biyín

AuronPlay , el streamer español, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más relevantes en las plataformas digitales, quien ha ido migrando entre YouTube, las redes sociales y Twitch, siendo esta última su fuerte, ya que ha sido una de las principales figuras en el crecimiento y posicionamiento de esta.

Sin embargo, el catalán se ha visto envuelto en una fuerte polémica a raíz de viejos tweets, principalmente publicados en 2013, tanto suyos como de su novia, la streamer conocida como Biyín, en los cuales hubo comentarios racistas, antisemitas e intimidadores.

Te puede interesar: AuronPlay arremete contra de Piqué por sus reacciones a la canción de Shakira 'Music Sessions #53'

A pesar de que no es la primera vez que los seguidores de esta pareja desempolvan este contenido, sí han logrado generar controversia por el tipo de actitudes que han tenido en los últimos meses. A sí mismo, porque uno de ellos tocó un tema bastante sensible.

Todo empezó por causa de la entrevista que Ithaisa Suárez le brindó al youtuber Axel Blaze para hablar acerca del caso de su hijo Yeremi Vargas, quien desapareció hace 15 años. Durante su profunda charla, la mujer confesó que la streamer Biyín habría sido parte de un grupo de personas que la acosó y se burló de ella por medio de Twitter.

Conoce más: Twitch, el fenómeno de los directos que arrasa en internet

Publicidad

Esto generó la inconformidad de varios usuarios, quienes se encargaron de rebuscar varios de los tweets de la española y volver a sacar a la luz publicaciones en las que consideran que demostraba su inclinación hacia el nazismo. Tanto así que, varios colegas de ella, con quienes no tiene una buena relación, aseguraron que ella era partidaria de estos ideales.

Colombia no se quedó por fuera de esta polémica, pues en uno de estos tweets la streamer escribió que: "los colombianos son como las almendras, hay que darles con un martillo y abrirles para sacarles algo de valor, solo sirven sus órganos". Esto fue un motivo para que fuera tendencia en nuestro país y recibiera bastantes críticas.

Lee también: ¿'La Liendra' en otra polémica?: streamer salvadoreño revela cómo lo irrespetó en los premios Esland

Ante todo esto, Biyín realizó una transmisión en directo en la que habló abiertamente de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta y aseguró que eso hace parte de un pasado que ella ha querido catapultar, pero que le ha sido imposible. A su vez, pidió disculpas a todas las personas que han sido afectadas por sus comentarios y hasta se comunicó con Ithaisa Suárez.

Publicidad

Aunque ella se justificó y se basó en un tipo de humor negro, su pareja hizo todo lo contrario, ya que AuronPlay también quiso dar su opinión al respecto. El español aseguró que en esa época ya era lo suficientemente mayor para saber qué era humor y qué era adentrarse en temas sensibles para irrespetarlos y que básicamente "era un gilipollas".

Te puede interesar: ¡Lo logró! Westcol y Aida Victoria Merlano se besan en plena transmisión de Twitch

Tras todo esto, el creador de contenido reveló que se iba a tomar unas vacaciones y que se irá temporalmente de Twitch, aunque afirmó que no sabe por cuánto tiempo, pues esto puede tomar un par de días o hasta meses, no obstante, aclaró que esto no era directamente un retiro.

AuronPlay recalcó que se encuentra agobiado de todo lo que pasa alrededor de las plataformas digitales y que esto ya ha empezado a ser notorio hasta en sus transmisiones, por lo que considera que necesita un descanso y replantearse varias cosas.