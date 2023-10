En la primera entrega de los premios Rolling Stone, velada llevada acabo en Miami, El Rey, Vicente Fernández recibió el Reconocimiento al tributo ícono latinoamericano por su aporte a la cultura latina, al documentar la vida de uno de los artistas más importantes de habla hispana. A Jaime Camil, protagonista de la super serie, le fue entregado el galardón.

Una vez en el escenario, ante los aplausos del público, el actor comentó que: "con muchísimo orgullo recibo este reconocimiento de parte de Caracol Televisión y Netflix, pues hicieron una gran apuesta por la cultura latinoamericana cuando decidieron contarle al mundo la verdadera historia de Vicente Fernández, el ídolo popular más grande de México".

Cabe destacar que este evento buscaba darle galardones a la música, el cine y la televisión en español, como una muestra del enorme talento que hay a nivel artístico, es por ello que El Rey, Vicente Fernández no podía quedarse fuera de esto.

"Me siento feliz y orgulloso de haber sido parte de esta puesta en escena, gigantesca, y del camino que hemos recorrido juntos. Gracias a Rolling Stone por este reconocimiento, a mi familia de Caracol Televisión y a la familia Fernández por darle la confianza a esta gran empresa colombiana que está rompiendo fronteras y haciendo contenidos de maquila internacional", añadió Jaime Camil.

A su vez, el actor mexicano aprovechó para para felicitar a los premios Rolling Stone por su primera edición, pues afirmó que rara vez en su carrera ha visto que se reconozca el talento joven y emergente, lo que lo hace sentirse orgulloso y honrado de ser parte de este evento.

El Rey, Vicente Fernández como su mayor reto actoral

"El gran reto con Vicente, es que, cuando tú te imaginas a alguien haciendo a 'Chente', generalmente te transportas a las parodias, a las caricaturas, a los imitadores y entonces, como actores, tenemos que tratar de saber sus ademanes, moverse como él, hablar como él […] Es importante hacerlo humano, el público conecta con personajes a través del corazón, a través de las emociones, por medio de situaciones reales", expresó Jaime Camil, quien describió al cantante como el más grande ídolo de México y un exponente monumental de la música ranchera en el mundo.

¿Jaime Camil cantó en la producción de El Rey, Vicente Fernández?

"Yo he descubierto que puedo llegar a tonos, sostener notas y soy capaz de hacer ciertas cosas con mi voz que yo no sabía que podía hacer gracias a las canciones que he grabado de Vicente Fernández. Mi voz me ha sorprendido, siento que es algo que viene de arriba, de alguna conexión divina, con la familia", dijo el actor a quien le apasiona la música y le encanta hacer teatro.

¿Qué descubrió Jaime Camil del verdadero hombre detrás del ídolo?

"La perseverancia y las ganas que este señor tenía de triunfar, es increíble. La tenacidad, las dificultades, que viene de una extrema pobreza, la pérdida de amigos en momentos claves de su vida, el amor profundo por su esposa, que primero es la familia", mencionó Jaime Camil, que sin duda alguna se conectó con la historia de vida de esta leyenda, quien gracias a la producción de El Rey, Vicente Fernández pudo generar una amistad con los seres queridos del artista.

¿Cómo fue el trabajo entre los cuatro actores que le dieron vida a Vicente Fernández?

"Tuvimos unos ejercicios muy bonitos de energía, de nivelarnos, de estar en el mismo canal nosotros. Iniciaba Kaled, luego lo hacía Sebastián, después Dante y finalmente yo. Era importante que cuando la serie brincara en el tiempo el público viera al mismo personaje, no diferentes", explicó quien le dio vida al cantante mexicano en su etapa adulta, es decir en la década del 70.