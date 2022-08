¿Jaime Camil canta de verdad en la serie de El Rey o hace doblaje? El actor aclara dudas

Jaime Camil , quien le da vida a 'Chente' en El Rey, Vicente Fernández empezó su carrera cantando junto a los iconos de la música cubana Amaury Gutiérrez y Pancho Céspedes, para después protagonizar el mayor éxito de la televisión en México ‘La Fea Más Bella’. Su carrera siguió en constante ascenso gracias a reconocidas comedias; además, ha grabado cuatro discos y ha protagonizado varios musicales en la Ciudad De México, incluyendo ‘Amor Sin Barreras’, ‘Peter Pan’, ‘Aladino’ y ‘El Diluvio que Viene’ entre otros.

Por supuesto, no cabe duda del inmenso talento actoral y musical de Jaime, pues incluso, con sus interpretaciones en El Rey, le ha hecho honor a la inigualable voz de Vicente Fernández y esto ha llamado mucho la atención de los televidentes, quienes no han dudado en aplaudirlo y admirarlo.

No obstante, muchos se han preguntado: ¿Jaime Camil canta en el papel de Vicente Fernández o hace doblaje? Para resolver esta duda, fue él mismo quien nos contó toda la verdad de su personaje en esta serie.

¡Sí, Jaime Camil sí canta de verdad en El Rey, Vicente Fernández y qué vozarrón! Gracias a su pasión por la música y el teatro, además de su cuerpo, Camil también le prestó su voz a 'Chente' para esta serie.

“Yo he descubierto que puedo llegar a tonos, sostener notas y hacer ciertas cosas con mi voz que yo no sabía que podía hacer gracias a las canciones que he grabado de Vicente. Mi voz me ha sorprendido, siento que es algo que viene de arriba, de alguna conexión divina, con la familia”, dijo Jaime.

Por supuesto, Camil dio una demostración exclusiva de la majestuosidad de su voz para Caracoltv.com, dejando claro por qué, además de su capacidad actoral y carisma, fue elegido para personificar a Vicente Fernández, nada más y nada menos que la voz inconfundible de la música ranchera.