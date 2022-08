Una conversación profunda y detallada con Jaime Camil sobre Vicente Fernández y su papel en El Rey

Jaime Camil , quien es catalogado como uno de los diez mexicanos más influyentes y mejor valorados en el mundo por su reconocimiento a nivel internacional como actor y cantante, ha desplegado una carrera multifacética que incluye cuatro trabajos discográficos con ventas de platino, la conducción de reconocidos formatos televisivos internacionales y una amplia trayectoria en la televisión y el cine, la cual muy pronto lo llevó a dar sólidos pasos en Hollywood.

Camil es querido y admirado por el público mexicano y latinoamericano por sus memorables actuaciones protagónicas; razón por la cual también, gracias a su capacidad actoral y carisma, tiene la gran responsabilidad de darle vida a Vicente Fernández en El Rey , serie producida por Caracol Televisión y que narra una historia fiel, conmovedora y memorable de este charro.

En medio de las exigentes grabaciones en México, Jaime sacó un espacio en su agenda para hablar largo y tendido con caracoltv.com sobre la gran experiencia que ha sido personificar a la leyenda de la música latinoamericana en la pantalla. Por supuesto, no se escapó de colombianizarse un poco más y sacar a flote su buen sentido del humor.

Interpretar a Vicente Fernández ha sido, sin duda, el reto más grande e importante que se le ha presentado en la carrera a Jaime Camil, como él mismo lo ha asegurado en entrevistas anteriores; pues estamos hablando del más grande ídolo de México y un exponente monumental de la música ranchera en el mundo. Por eso, el actor ‘platicó’ con mucha propiedad del reto que ha sido darle vida a este personaje.

“El gran reto con Vicente, es que, cuando tú te imaginas a alguien haciendo a Vicente, generalmente te transportas a las parodias, a las caricaturas, a los imitadores; y entonces, como actores, tenemos que tratar de saber sus ademanes, moverse como él, hablar como él […] Es importante hacerlo humano, el público conecta con personajes a través del corazón, a través de las emociones, a través de situaciones reales…”, expresó Camil.

Jaime no pasó por alto uno de los desafíos más grandes de esta producción y es el hecho de haber tenido a cuatro actores dándole vida a Vicente Fernández en etapas diferentes de su vida, ya que tuvieron que buscar una homogeneidad entre todas las interpretaciones.

¿Qué descubrió Jaime Camil del verdadero hombre detrás del ídolo?

Los seguidores del charro conocen a ‘El Rey’, al ídolo, al artista y al hombre que pisó miles de escenarios con sus exitosos temas. No obstante, Jaime, durante su minuciosa preparación histriónica —biográfica, personal y sobre todo emotiva— descubrió detalles del verdadero Vicente Fernández que seguro muchos no sabían.

“Tiene un traje de charro que tiene 62 centenarios de oro en cada pierna”, reveló el actor entre risas, y además habló de la valiosa amistad que tiene con la familia de Vicente, detalle que le genera una mayor responsabilidad para este papel, pero que también le permite conocer historias más íntimas de ‘El Ídolo de México’.

“La perseverancia y las ganas que este señor tenía de triunfar, es increíble. Las ganas, la tenacidad, las dificultades, que viene de una extrema pobreza, la pérdida de amigos en momentos claves de su vida, el amor profundo por su esposa, que primero es la familia…”, agregó.

“Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su Chente no deja de cantar”.

No es un secreto que los temas de Vicente Fernández son parte del cancionero popular mexicano; además, que no conocen de fronteras ni idiomas, pues han marcado muchas generaciones, al punto de romper récord en ventas y reproducciones. Pese a su partida a los 81 años, este charro siempre será recordado por su gran legado musical, y no por nada tiene el título del ‘Sinatra de las rancheras’, pues dejó casi un centenar de discos, más de 300 canciones grabadas y al menos 40 películas.

Frente a este gran repertorio, a Camil le parece “imposible” escoger solo un tema como su favorito, pero aprovechó para revelar que, para El Rey, grabó alrededor de 20 canciones con su voz, lo que le permitió conocer varias de los años 60 y 70 que no son tan populares, entre ellas están ‘Paloma errante’ y ‘Camino inseguro’.

Jaime no pasó por alto resaltar que las canciones de Vicente Fernández y las historias que hay detrás son muy emotivas, lo que generó que en las lecturas de guiones y hasta en el set todo el equipo rompiera en llanto.

¿Jaime Camil canta de verdad en la serie El Rey, Vicente Fernández o hace doblaje?

¡Sí, Jaime Camil sí canta de verdad en El Rey y qué vozarrón! A este actor le apasiona la música y le encanta hacer teatro, por lo que, además de su cuerpo, también le prestó su voz a Vicente Fernández para esta serie.

“Yo he descubierto que puedo llegar a tonos, puedo sostener notas y puedo hacer ciertas cosas con mi voz que yo no sabía que podía hacer gracias a las canciones que he grabado de Vicente. Mi voz me ha sorprendido, siento que es algo que viene de arriba, de alguna conexión divina, con la familia”, dijo Jaime.

Por supuesto, Camil dio una demostración exclusiva de la majestuosidad de su voz para caracoltv.com, dejando claro por qué, además de su capacidad actoral y carisma, fue elegido para personificar a Vicente Fernández, nada más y nada menos que la voz inconfundible de la música ranchera.

¿Jaime Camil es un colombiano honorario?

El protagonista de El Rey, Vicente Fernández no se salvó de colombianizarse un poco más y puso a prueba qué tanto sabe de la jerga de nuestro país, pues se le midió a definir algunas palabras como berraco, enguayabado, cantaleta y chichipato, las cuales por supuesto lo divirtieron mucho y le sacaron una sonrisa al conocerlas.

Pero, ¿qué tal anda Jaime Camil de acento colombiano?

El nivel de la entrevista subió, Jaime no tuvo excusa y se atrevió a enviar un saludo y una invitación para no perderse El Rey, Vicente Fernández; sin embargo, para que lo entiendan mejor, lo hizo con acento colombiano y demostró que, definitivamente, tiene talento.

“La gente solo se muere cuando la olvidas”

A diferencia de otros países, en México la muerte tiene color y hasta su día propio para celebrarla y honrarla. Incluso, sin ir muy lejos, la muerte es un personaje muy importante que siempre vemos presente a lo largo de la serie El Rey, Vicente Fernández.

Por eso, a propósito de esto, durante la entrevista, Jaime compartió su manera de ver y concebir la muerte en su vida. Además, trajo a colación que tuvo la fortuna de ser parte de la famosa película ‘Coco’ con la voz del papá de Miguel.

“Me encanta cómo mi cultura y cómo México festejan y celebran a los seres queridos que ya se nos fueron, porque la verdad te ayuda a lidiar más con el duelo, con la tristeza profunda que genera no tener a un ser querido cerca de ti”, expresó Jaime Camil.

Sobre Jaime Camil:

Además del cine y la televisión, Jaime Camil es también un referente del teatro musical en Latinoamérica y los Estados Unidos. En México estelarizó obras como ‘West side story’, ‘Aladino’, ‘Peter Pan’ y ‘El diluvio que viene’. En USA, estelarizó el musical destinado a Broadway ‘The mambo kings’, participó como Billy Flynn en ‘Chicago’, el musical americano con mayor historia en Broadway, e interpretó a Sam Carmichael en la producción del icónico Hollywood Bowl de ‘¡Mamma mia!’.

Su reciente participación en la serie estadounidense ‘Jane the Virgin’, ‘BROKE’ y ‘¡Schmigadoon!’, así como en películas como ‘Las píldoras de mi novio’ y ‘KIMI’ (junto a Zoë Kravitz y dirigida por Steven Soderbergh) lo han ratificado como una de las grandes estrellas latinoamericanas en Hollywood.