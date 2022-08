Sebastián Dante confiesa aquello que conoció y que pocos saben de Vicente Fernández

Darle vida a la leyenda de Vicente Fernández no es tarea fácil, pues tiene una enorme responsabilidad detrás, no obstante, no deja de ser algo gratificante que deja una huella en aquel que le dé vida. Esto es algo que Sebastián Dante tuvo muy presente al momento de encarnarlo, por lo que nos cuenta un poco más de lo que conoció sobre este ídolo mexicano.

"Más allá de parecerse o de imitar, es transmitir la esencia de lo que fue Vicente (...) esta es una ficción, lo que implica resignificar y representar una realidad por medio de un lenguaje. Creo que a mí lo que más me importa es transmitir esa esencia de lo que realmente fue Vicente, una persona que fue muy carismática, que cautivaba, que la gente lo pedía, esa conexión con la gente que era súper importante", comenta al hablar sobre aquellas emociones que él como actor quiere transmitir a través de la pantalla.

Ya que en esta producción habrá representadas cuatro etapas de la vida de 'Chente', Sebastián Dante nos revela ese toque especial que tiene el suyo, el cual es el joven. "Es un Vicente que se está abriendo camino a través de la musica para lograr sus objetivos y sus sueños, pero que también está viviendo de manera prematura todo lo que implica formar una familia, el matrimonio, los hijos y las adversidades que eso implica. Es un Vicente que le llueve sobre mojado, porque son muchos golpes de la vida, muchas situaciones que lo ponen en crisis".

Aunque muchos conocen a El Rey, Vicente Fernández por medio de su música o sus presentaciones en una gran cantidad de escenarios, no todos saben quién fue él como persona realmente, por lo que la tarea de este elenco es representar esa parte del ídolo que no suele saberse. "Escuchar la historia de su voz y representarla es algo riquísimo. Ese amor que él tenía por su familia, por su profesión, es algo importantísimo que está representado en su trabajo", detalla Sebastián.

Darle vida a este personaje, permitió que el actor mexicano pudiese conocer a esta leyenda de la ranchera de una forma más íntima y personal, "fue una persona incansable, que luchó siempre, desde que se levantaba hasta que se acostaba cansadísimo, por luchar por lo que quería ser. El momento que me tocó a Vicente es muy paralelo a lo que vivo actualmente en mi carrera", comenta con gran admiración.

Con respecto a factores claros que acompañaron la vida de Vicente Fernández, como la muerte y el olvido, Sebastián afirma que eso puede llegar a ser algo con lo que todos nos conectamos en un momento. Por lo que confiesa que durante esta producción es posible ver un poco de realismo mágico, con el que podemos acercarnos a la realidad de una forma resignificada. "Él tenía ese miedo a ser olvidado como lo fueron otros de sus familiares", exalta el actor.

