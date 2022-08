"Estaba en un momento difícil": Sebastián Dante habla del proceso para encarnar a Vicente Fernández

A la pantalla de Caracol Televisión llega la súper producción de El Rey, Vicente Fernández , la cual cuenta la historia del ídolo de la música mexicana, desde su niñez hasta cuando alcanza el éxito y el reconocimiento.

Es por eso que hablamos en exclusiva para Caracoltv.com con Sebastián Dante , el actor que le da vida a la etapa de 'Chente' durante su juventud. Este mexicano nos cuenta sobre todo el proceso que atravesó para darle vida al artista, a quien aprendió a conocer desde lo más sincero de sus emociones y vivencias, entendiendo por qué logró convertirse en una leyenda.

Con respecto al casting en el que se presentó para encarnar al rey nos comenta que: "fue un proceso interesante, yo estaba en un momento difícil personal y en mi carrera, pero llegó este casting. No dudé y lo mandé, pero a mí me llegó una escena de Vicente niño, cuando la leí dije ¡ah caray! aquí se ve que está muy chiquito, la hice, pero luego me dieron otra escena".

Definitivamente, para cualquier actor es un placer y un gran logro poder darle vida a un papel como el de este ícono de la ranchera, por lo que Sebastián nos revela cómo fue enterarse de que había sido seleccionado. "Fue un momento, yo creo, de los más hermosos y felices de mi vida, yo me acuerdo que brincaba, corrí por toda la casa, agradecí al universo y sí, fue una de las noticias más lindas que he recibido a mi vida".

A pesar de que algunos no vean su parecido con Vicente Fernández cuando lo ven siendo él mismo, considera que ese es directamente el trabajo del actor, el poder mimetizarse como su personaje cuando se encuentra en escena y reflejarse como él era en esa época. Por lo que confiesa que armar el personaje fue un trabajo en conjunto con los cuatro actores que interpretan al rey, en el que vieron diversas entrevistas, presentaciones y material. Así mismo, a pesar de que no pudieron conocerlo en persona debido a que para ese momento el cantante ya presentaba problemas de salud, sí lo hicieron a través del hecho de ponerse en sus zapatos.

"Fue escucharlo, escuchar muchísimas canciones de Vicente, ver cómo se movía cuando cantaba, porque si bien uno piensa que canta con la boca, ¡no!, el cuerpo entero está resonando para que alguien pueda emitir sonido. La observación es muy importante", exalta el actor mexicano con respecto a cómo se preparó para interpretar la parte musical de su personaje. Por otra parte, confiesa que desde muy niño lo levantaban con canciones de 'Chente', por lo que lo hacía con júbilo y emoción.

Durante esta entrevista, Sebastián Dante habla de la importancia que tiene el realizar producciones de este tipo, con las que las personas no solo puedan sentirse identificadas con quienes admiran, sino con las que es posible hacer un homenaje a quien tanto le entregó a la musica. Así mismo confiesa algunas de las anécdotas que le dejó el detrás de cámaras de esta súper producción, en la que tuvo la oportunidad de mostrar su talento en la pantalla chica.

Mira aquí la entrevista completa: